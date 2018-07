CitiBike cambiará de nombre al extenderse rivalidad entre Lyft y Uber

Activo en NYC y Jersey City, es el programa de bicicletas compartidas más grande del país

Uno de los íconos más jóvenes de Nueva York, CitiBike, cambiará de dueño y nombre.

La empresa Lyft compró Motivate, la compañía detrás del sistema de bicicletas compartidas CitiBike, que pasarán a llamarse Lyft Bikes.

Con esta operación Lyft se enfrenta una vez más directamente con su competidor principal de taxis por aplicación, Uber, que en abril pasado compró el sistema de bicicletas eléctricas compartidas Jump, por cerca de $200 millones de dólares.

No se sabe el precio que pagó Lyft por CitiBike, pero hace una semanas se hablaba que podría andar alrededor de los $250 millones de dólares, indicó NY1 Noticias.

Según los expertos, el negocio de las bicicletas compartidas no es rentable. Se habla de que tanto Lyft como Uber se han metido en ese campo para mostrarle al público su supuesto compromiso con medios de transporte no contaminantes. Y además, para explorar las posibilidades de transporte no sólo de personas sino de mercancías.

CitiBike es un sistema de alquiler temporal de bicicletas en Nueva York y Jersey City, bautizado en honor al principal patrocinador Citigroup, operado por Motivate. El ex director general de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), Jay Walder, es su director ejecutivo.

Se inauguró oficialmente en mayo de 2013 con 332 estaciones y 6 mil bicicletas. Las expansiones anuales han llevado a 706 estaciones y 12 mil bicicletas a finales 2017, convirtiéndose en el programa de bicicletas compartidas más grande de Estados Unidos.

Los pasajeros de CitiBike tomaron un promedio de 38,491 viajes por día en 2016, y el sistema alcanzó un total de 50 millones de viajes en octubre de 2017.