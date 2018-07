¿Cuáles políticos de Nueva York están pidiendo la abolición de ICE?

Muchos critican al polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Unos quieren reformas y otros su eliminación

Se multiplican las críticas contra el polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pidiendo incluso que la agencia federal sea eliminada, en medio del escándalo por la separación de familias y las batallas entre el gobierno de Donald Trump, los tribunales y hasta algunos líderes de su partido republicano.

La agencia, que opera bajo el Departamento de Seguridad Nacional, se formó en 2003, a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Se estima que aproximadamente 300 menores inmigrantes han sido enviados a Nueva York. En ese panorama, ¿cuáles son las posturas de los políticos locales sobre ICE?

Andrew Cuomo: gobernador que busca una nueva reelección en noviembre, franco opositor a Trump. Ha ofrecido apoyo contundente a los niños inmigrantes, pero no ha pedido la eliminación de la agencia. “Creo que ICE debería ser una organización de aplicación de la ley (…) de manera prudente y diligente”.

Bill de Blasio: el alcalde dijo el viernes que ICE debería ser abolido. Durante una entrevista radial en la estación WNYC comentó: “Todo país necesita alguna clase de regulación transparente de inmigración” (…) ICE no es eso. Ha probado que no puede ser eso. ICE está quebrada. Ha sido enviada en una misión negativa y divisoria y no puede funcionar de esa manera. Debemos abolir ICE. Debemos crear algo diferente”.

Félix Ortiz: asambleísta estatal cuyo distrito incluye Sunset Park y Red Hook. El lunes presentó una resolución para instar al Congreso a abolir ICE

Kirsten Gillibrand: la senadora demócrata por NY ha dicho dijo: “No creo que ICE hoy funcione como estaba previsto (…) se ha convertido en una fuerza de deportación, y creo que debería separar la justicia penal de los problemas de inmigración (…) debemos proteger a las familias que necesitan nuestra ayuda y eso no es lo que ICE está haciendo hoy”. Fue el primer miembro de la Cámara Alta en pedir la abolición de ICE, reseñó amNY.

Chuck Schumer: también senador demócrata, su postura es más mediadora. “ICE hace algunas funciones que son muy necesarias”, dijo, según The Washington Times. “Reformar ICE (…) Eso es lo que creo que deberíamos hacer “.

Carolyn Maloney: veterana representante demócrata en busca de la reelección. Durante la campaña por las primarias afirmó que la agencia debería ser reformada o reemplazada por una nueva entidad, pero agregó que es fundamental para funciones como la lucha contra el tráfico sexual.

Nydia Velázquez: nacida en Puerto Rico, representa a NY en el Congreso desde 1993. “ICE está siendo utilizado para aterrorizar a las comunidades de inmigrantes y llevar a cabo la política inmoral de tolerancia cero del presidente Trump”, dijo en un comunicado. “Además, el enfoque casi miope de la agencia para hostigar y atacar a los inmigrantes distrae las prioridades que la mayoría de los estadounidenses realmente comparten, como tomar medidas enérgicas contra los delincuentes transnacionales y los traficantes de sexo. En este punto, las reformas modestas en los márgenes de la agencia son insuficientes. Ha llegado el momento de abolir ICE”.

Cynthia Nixon: candidata independiente a la gobernación. “ICE se ha alejado tanto de su misión. Se supone que debe estar aquí para mantener a los estadounidenses a salvo, pero en lo que se ha convertido es francamente en una organización terrorista que aterroriza a las personas que vienen a este país”. Incluso afirmó en Twitter que “ICE es una organización terrorista, y su líder ególatra es Donald Trump”.