Rusia 2018: cuartos de final: Brasil vs. Bélgica, horario y canales

Brasileños y belgas se miden en un duelo de poder a poder, en busca del segundo boleto a las semifinales de Rusia 2018

Brasil y Bélgica miden este viernes sus ilusiones en Kazán en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018, un choque de favoritos del que saldrá el rival del ganador del duelo entre Francia y Uruguay.

El ‘jogo bonito’ de la Bélgica de Roberto Martínez pone a prueba a orillas del río Volga la fiabilidad de la Brasil de Tite, aferrado a un Neymar en estado de gracia y que no podrá contar mañana con uno de sus baluartes en el centro del campo, Casemiro, por acumulación de amonestaciones.

La Canarinha, un habitual en esta instancia del torneo -desde el Mundial de Estados Unidos 1994 no falta a su cita con los cuartos de final-, presentó sus credenciales al título con su incontestable triunfo sobre México (2-0), en un duelo en el hizo, probablemente, su mejor fútbol del torneo. Todo le funcionó frente ante un ‘Tri’ que volvió a despedirse en octavos.

Tite, sin embargo, tiene una baja significativa para el choque de mañana, ya que Casemiro, quien ante México vio su segunda amarilla del torneo, está sancionado. No tocará, no obstante, el esquema el seleccionador, que se limitará a cambiar pieza por pieza: Fernandinho ingresará por el jugador del Real Madrid.

Además, la enfermería se le va vaciando al pentacampeón del mundo, que recupera tras sus respectivas lesiones a los laterales Danilo y Marcelo. Resta por saber si Tite optará por devolverle la titularidad a ambos o seguirá confiando en Fagner y Filipe Luis.

Enfrente estará Bélgica y su ‘generación de oro’. La de los Lukaku, Courtois, De Bruyne, Vertonghen, Alderweireld y Hazard, entre otros, que, por fin, está dando muestras en un Mundial de todo su potencial.

El equipo más goleador del torneo -12 tantos, cuatro de ellos llevan el sello de Lukaku- llega a cuartos después de sufrir un susto en la ronda previa ante Japón. Del 0-2 de los nipones al 3-2 final gracias a un gol de Chadli en el minuto 93.

Los belgas sudaron sangre para eliminar al combinado asiático, pero demostraron que tenían un ‘Plan B’: Martínez dio entrada a Fellaini y Chadli apostando por un juego más directo e intentando castigar la escasa altura del rival.

Dos goles en dos acciones a balón parado metieron a los ‘Diablos Rojos‘ en el partido, que acabaron llevándose la clasificación gracias a un contraataque letal en el tiempo de descuento de la segunda mitad. El plan le funcionó al preparador español, pero tendrá que apuntalar la defensa para intentar frenar un ataque con Neymar, Gabriel Jesús, Coutinho y Willian.

Ahora, visto el buen hacer de los suplentes, resta por ver si Martínez modificará su once para el choque de mañana. Chadli apunta a titular en el carril izquierdo en lugar de un Carrasco que ha mostrado lagunas en esta Copa del Mundo, mientras que Fellaini podría ocupar el lugar de Mertens.

El último encuentro en un Mundial entre brasileños -que han sido eliminados en los últimos tres campeonatos por un equipo europeo: Francia en 2006, Holanda en 2010 y Alemania en 2014- y belgas data de 2002, en Corea y Japón, con victoria de los sudamericanos por 2-0 gracias a los goles de Rivaldo y Ronaldo.

NO TE LO PIERDAS

Partido: Brasil vs. Bélgica

Estadio: Kazán Arena

Fecha: viernes 6 de julio

Hora: 2 pm Este / 1 pm Centro / 11 am Pacífico

Canales de transmisión

México: TDN, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

USA: SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, Fox Sports 1, Futbol de Primera Radio, Sling World Cup, Telemundo