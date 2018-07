José Luis Résendez denuncia abuso y mala paga, y acoso de directivos, productores y directores de casting

"Uno no puede seguir viviendo con temor, miedo a conseguir trabajo o te congelan no te dan trabajo por determinado tiempo"

Luego de que tanto José Luis Résendez, como Telemundo confirmaran que el personaje de ‘El Teca’ ya no estaría en la quinta temporada de ‘Señora Acero’ como el final de la anterior dejaba entrever, el actor rompió el silencio y dijo de todo.

Mediante un InstaLive, que dejó grabado en su cuenta de Instagram por 24 horas, Résendez habló claro y sin medirse de su malestar por no haber llegado a una negociación con la cadena. Aseguró que hay que ponerle un ¡Basta! al abuso, a la mala paga, a las amenazas, y acusó de acoso a directivo, productor y directores de casting.

El actor prefirió leer una carta que había escrito con el fin de no olvidar nada de lo que quería denunciar y compartir con su público de lo que, según él, se vive en el medio artístico de los latinos.

Aquí te compartimos lo que leyó José Luis Résendez en su InstaLive:

“Basta, basta de quedarse callado frente al abuso, la falta de ética, y a la falta de reconocimiento laboral… Son más 20 años de seguir lidiando con tener que aceptar las condiciones absurdas y para nada equitativas o tener trabajo…. ¿Alguna vez alguien les ha dicho lo difícil que es llevar una carrera en el medio artístico?, pues yo se los digo y se que en representación de muchísimo de mis compañeros también, es terriblemente difícil.

¿Quién no ha escuchado frases, de mis compañeros, de ‘Te estamos pagando con la oportunidad, mi chavo’ o ‘échanos la mano’ o ya para intimidar la frase, ‘aquí nadie es necesario, hay una fila tras de ti’?

O haber sufrido abuso o acoso por parte de algún directivo, productor, algún director de casting… Hacerte esperar tiempo indefinido sin pago para que al final te digan siempre que no, y quedarse callado porque sino nadie te va a contratar, porque serás conflictivo…

Así es señoras y señores porque quien defiende los derechos en esta carrera se lo define o etiqueta como conflictivo… No es posible que gente, con proyectos en varios Continentes, batalle para llevar el dinero a su casa o siquiera completar para sus gastos o tenga trabajos alternos como Uber. Tenemos familias que mantener, necesitamos un trato justo, no se alimentan de oportunidades, y no hablemos de seguros o gasto médicos mayores porque para muchos de mis compañero eso no existe en la vida del artista. Sin hacer a un lado a nuestro sindicato la Anda (en México) que hace lo que puede con esa condición relegada por los ya casi inexistentes monstruos televisivos, verdad.

Señores el talento y la experiencia cuestan, uno no puede seguir viviendo con temor, miedo a conseguir trabajo o como dicen comúnmente: te congelan no te dan trabajo por determinado tiempo, o ya su máxima expresión que te veten, como muchos compañeros quien están vetados…

¿Sabían ustedes que después de los actores de Hollywood, los actores de novelas latinas son los más famosos del mundo? Yo sé que sí porque nos ven con todo el mundo y la diferencia de sueldos y tratos sindical es abismal… ¿Sabían también que en Miami, cuando a mí me tocó trabajar, no había ningún sindicato de actores y los que llegamos a grabar en este Estado del Primer Mundo, en ese tiempo, sufrimos algunos abuso laboral no remunerado?, ya se que no lo sabían, por eso se los platico.

Las grandes productoras no valoran el talento, ni la experiencia, y no quieren compartir de ninguna manera justa y equitativa las ganancias. Pagan muy poco y a veces a trabajos forzados proyectos de 8 meses se realizan en 4 meses. Te proyectan en todo el mundo y tú no recibes absolutamente nada a cambio.

En México contamos con la Anda que hace su mejor esfuerzo por conseguir algo. Habrá quien piense lo contrario, pero yo se que muchos piensan como yo o están conmigo ¡Basta! el talento vale y cuesta señores y señoras. Es importante dejar esto y que se haya escuchado muy bien porque en el medio artístico faltan leyes, organizaciones, apoyo para el artista, para esta carrera….

Ya estuvo bueno que si hay gente que se destaque o que se haga predilecto del público se le quiera tener controlado por nómina y no crezca, hay que vivir de manera honrada… Soy una persona humilde, trabajadora, de familia humilde que ha entregado sudor, sangre y lágrimas en esta carrera.. Haber hecho cosas que nunca quise hacer para que me brindaran la oportunidad de tener un papel en alguna telenovela. Pasamos por mucho, por depresiones, por tristezas, el desgaste de hacer más de 40 escenas por días, es terrible, su máquina es su cuerpo, emocionalmente terminas deprimido y desgastado y como no hay recompensa le sigues y sigues.

Uno no puede ni escoger el proyecto, de hecho hay catálogos de gente y actores, no hay respeto señores… ¡Respeto, por favor!, todavía habemos personas con dignidad en el medio artístico, personas que sabemos lo que cuesta el trabajo y sabemos lo que valemos nosotros… A lo mejor ya no me verán en ningún proyecto porque seguramente a mucha gente le incomodarán mis palabras, pero es importante que haya mejores leyes para nosotros los actores, y una mejor organización… Que se reconozca el esfuerzo que hacemos, no es posible que te estén transmitiendo todo el año y tú no recibas un solo peso más que el pago fijo.

Yo conozco a cantidad de amigos que por amor al arte hacen esta carrera, reconozco su amor como lo tengo yo, pero mis hijas no comen aire, no se alimentan de oportunidades, hay que darles la mejor educación y yo por mis hijas… No me verán en las novelas, pero me verán de taquero, de lo que sea, pero de algo sobreviviré.

Son mis palabras después de haber esperado meses y meses, y estar emocionado y darle mi mejor trabajo en la quinta temporada y con una respuesta, por medio de un email, me confirmaron que mi participación ya no sería necesaria en la temporada”.

Nos comunicamos vía email con Telemundo para saber si tenían algún tipo de reacción al respecto, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.