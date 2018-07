Investigan razones de muerte de Santiago Galindo

El productor de Televisa falleció de un aparente suicidio

Santiago Galindo Pérez, productor de Televisa, fue hallado ayer sin vida dentro de un automóvil en la Delegación Álvaro Obregón, en la ciudad de México.

El ejecutivo, de 53 años, se encontraba en el asiento del conductor de un KIA Optima blanco y presentaba un impacto de bala en la boca, según reportes de la Policía capitalina.

El hallazgo ocurrió hacia las 8:15am. El vehículo estaba estacionado con el motor encendido, tenía los cristales y las puertas cerradas y no presentaba signos de violencia.

El cadáver del productor tenía la cabeza agachada, cubierta con la capucha de una chamarra amarilla que llevaba puesta, y una mancha de sangre en el pecho. Entre sus manos se localizó un arma de fuego.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, el productor había salido de su domicilio y se dirigía a trabajar.

El Ministerio Público de la Coordinación Territorial Álvaro Obregón 3 inició una indagatoria para determinar si se trató de un suicidio.

Galindo produjo programas como “Bailando por un Sueño” y la serie “Hoy Voy a Cambiar“, de Lupita D’Alessio.

Sus restos fueron velados anoche en una funeraria al sur de la Ciudad, a donde acudieron a despedirlo familiares y amigos.

“Él sabía lo que quería y qué es lo que estaba haciendo, por eso me extraña que haya pasado esto. Si me lo hubieran dicho de cualquier otra persona lo creo, pero de Santiago, no. Tenía un buen matrimonio“, comentó su tío, Rubén Galindo, al arribar al inmueble.

La cantante María León, quien trabajó con Galindo en “Bailando por un Sueño”, y Yordi Rosado, también lamentaron el deceso.

“Los quiero mucho, somos amigos de hace tiempo. Trabajé con Santiago y con Rubén en ‘Me Quiero Enamorar’. Lo que quiero ahorita es darle un abrazo a la familia“, dijo Rosado.