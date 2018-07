Marielena Dávila y Chiquinquirá Delgado son tan parecidas que Jorge Ramos podría confundirlas

Mis capacidades para inventar captions no están funcionando 😜. Aquí está una foto que me tomo @tatimakeupstudio de un maquillaje de ella por supuesto. ♥️💥 – My caption writing abilities are not delivering lately 😜. Here is a picture @tatimakeupstudio took of of me, makeup by her too of course. ♥️💥

A post shared by Marielena Davila (@marielena) on Jul 3, 2018 at 2:23pm PDT