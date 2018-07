Locutor que ‘manoseó’ a Taylor Swift, asegura que la cantante le arruinó la vida

El incidente ocurrió cuando el acusado tocó su trasero mientras ella saludaba a sus fans y posó junto a él para una fotografía

David Mueller, el locutor de radio que fue acusado de tocar indebidamente a Taylor Swift en el 2013, aseguró que la cantante le arruinó la vida.

Mueller declaró al portal RadarOnline.com que después de un año de ser declarado culpable por acoso y agresión hacia Swift, actualmente tiene miedo de hablar con las mujeres.

“Siento que estoy en una prisión. Ya no soy yo mismo. Ni siquiera me acerco a las mujeres“, dijo Mueller.

El incidente ocurrió cuando el acusado tocó su trasero mientras ella saludaba a sus fans y posó junto a él para una fotografía tras bambalinas, ahora Mueller está de nuevo en el ojo público y señaló que Swift le arruinó la vida.

“(Para Taylor) ¿cómo puedes vivir contigo misma? Arruinaste mi vida. No estoy listo para ser fotografiado. Admito que fue extraño, pero nunca la toqué. Ni siquiera estuvo cerca de pasar“, comentó al portal.

Agregó que está agradecido de haber declarado en la corte, incluso aunque perdió la demanda, por la que pagó un dólar a Swift, cantidad simbólica que exigió la cantante en apoyo a las mujeres que sufren acoso.

“Me enoja. Siempre fui un caballero. Podría decir ‘hey, checa tu lenguaje, hay una mujer presente’ y luego fui acusado de esto. Sé que si no hubiera declarado en la corte, nunca podría vivir en paz“, continuó.

Mientras que la cantante se encuentra de gira con su Reputation Stadium Tour, Mueller confirmó que regresó a la radio en Mississippi.

“No quiero que nada malo le pase (a Taylor), de verdad no quiero. Quizá no tenga tantos escuchas, pero si puedo seguir haciendo radio me consideraré un hombre con suerte“, expresó.

POR: Sofía Madero