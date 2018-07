Madre de Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz recibe regalos a diario, pero no todos están contentos

Algunos usuarios de redes consideran que la familia de "Junior" se está aprovechando de la buena voluntad de quienes se han solidarizado con la muerte

NUEVA YORK – Leandra Feliz, madre de Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz, no deja de recibir correspondencia de desconocidos de distintas partes de Estados Unidos que le muestran su solidaridad con obsequios y cartas de condolencia y apoyo tras la muerte de su hijo.

Anthony Ramos, un amigo de la familia, se ha encargado de documentar mediante videos y fotos en Facebook los regalos que recibe la mujer en una dirección que ha sido suministrada públicamente por el propio Ramos para recibir los envíos, incluso en uno de los grupos de Facebook de “Justicia para Junior”.

Ramos es el mismo que levantó una campaña en GoFundMe nombrada “Stop The Violence” (Paren la violencia), que busca recolectar fondos para jóvenes en riesgo en comunidades desventajadas de Nueva York.

Figuras de ángeles que representan a “Junior”, dibujos del joven y otra memorabilia es parte de lo que ha recibido la dominicana.

Pero, también, materiales escolares para suministrarlo a planteles. Muchos han optado por esta alternativa para apoyar la iniciativa de “Paren la violencia”.

Adicional a esta campaña en el sitio web, existe otra cuenta en la plataforma de “crowdfunding” nombrada “Justicia para Junior”. Se trata de la cuenta oficial de la familia del fallecido para recaudar fondos ante las “dificultades económicas” que enfrentan.

Pero no todos están contentos con el proceder de la familia, específicamente, sobre este particular.

Algunos usuarios de redes han cuestionado que tras recolectar sobre $300,000 en esa página, la familia siga pidiendo ayuda.

“Mientras todo el mundo mira como una desgracia esta muerte, los padres del muchacho lo miraron como un gran negocio”, dijo una usuaria en un comentario a una noticia publicada en el Facebook de El Diario.

“Ya casi llegan a los 400 mil y los crímenes siguen igual, mientras esa familia reúne más dinero a costilla de los buenos samaritanos”, otra le respondió.

“Pues no quería abundar mucho del tema pues hay personas que se ciegan, pero la verdad es que la familia no se ve muy afectada que digamos , siguen subiendo cosas en vez de llorar a su víctima como es debido en silencio . Oye, si fuera mi caso (no que Dios lo quiera) yo estuviera muerta en vida, ni cámaras, ni nada” , sostuvo otra usuaria.

Pero algunos salieron al paso a cuestionar los reclamos contra la familia de “Junior”, ya que consideran que su lamento es genuino y no buscan abusar de la buena voluntad de desconocidos.

“Las personas siempre están hablando mier**. Todo el mundo no es igual. La señora está destrozada, pero no por eso tiene que descuidar sus asuntos sobre el caso de su hijo. Ella se está mostrando fuerte frente a las cámaras, pero uno no sabe cómo ella se siente en su casa trancada en su cuarto, cada cual actúa diferente”.

En el otro lado de la controversia el cuestionamiento sobre las iniciativas financieras viene por parte de parientes de “Junior”.

El propio hermano de “Junior”, Manny Ortiz, alertó por Facebook sobre cuentas falsas para recolectar dinero en nombre de la familia. En un video, pidió que no envíen dinero mediante aplicaciones de transferencia de dinero o a través de compañías de envíos.