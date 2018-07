Niña de 3 años salva a su padre gracias a Facetime

Los médicos son muy optimistas y creen que el padre se recuperará completamente

Foto: The Winchester Star

Una niña de 3 años se ha convertido en una auténtica heroína después de usar FaceTime para conseguir ayuda luego de que su padre sufriera un ataque cardíaco en su casa.

Trevor McCabe, de 27 años, estaba en casa con su hija Molly el pasado 4 de julio cuando sufrió un ataque al corazón.

Molly usó el teléfono de su padre para llamar a su mamá en el trabajo usando FaceTime.

“Fue tan valiente mi niña. Hizo una llamada FaceTime y me dijo que papá se enfermó. Me mostró dónde estaba, y lo vi tirado en el suelo”, dijo la madre de Molly, Devon McCabe, a NBC News.

Devon llamó inmediatamente al 911 y los equipos de emergencia llevaron a su padre al Winchester Medical Center en Virginia.

Después de ser llevado a ese centro médico, Trevor fue trasladado por vía aérea al Hospital Inova Fairfax para una cirugía cerebral de emergencia.

Le dijeron que el tipo de accidente cerebrovascular que su esposo sufrió provoca la muerte en más del 85 por ciento de los pacientes, ya que afecta la parte del cerebro que controla funciones críticas como la respiración y la frecuencia cardíaca.

“La única razón por la que le está yendo tan bien es porque pudo intervenir tan rápido”, dijo.

Desde luego tendrá que agradecerle a su niña que pensara y actuara tan rápido. Tiene un gran razonamiento y un conocimiento tecnológico.

Devon afirma que no tenía idea de que su hija sabía cómo usar FaceTime, pero reconoció que Molly tiene una gran memoria.

“Estamos en FaceTime con sus abuelos cada dos días, pero yo soy la que llama”, dijo. “Lo único que puedo pensar es que tal vez me ha visto hacerlo tantas veces que recordó qué hacer. Cinco días después, todavía me sorprende que haya sido capaz de todo esto. No hay dudas de que salvó la vida de su padre”.

Los médicos son “muy optimistas” de que se recuperará completamente, le dijo Devon a The Winchester Star.