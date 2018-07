Interesantes datos que no sabías sobre el lápiz labial rojo

Cuando envejecemos, nuestros labios se hacen más pálidos, así que los labios rojos e impactantes dan la ilusión de mayor juventud

El lápiz labial rojo tiene secretos que no imaginas.

Para empezar, es uno de los colores que no entiende del paso del tiempo o de las modas. Muchas mujeres lo utilizan y es protagonista de canciones que seguro has escuchado.

Pero seguro que no sabías algunas curiosidades que ahora te revelamos sobre ese color.

Experimento científico

Los científicos llevaron a cabo un experimento en el que las camareras de un restaurante en Francia se ponen diferentes pintalabios: rosa, marrón y rojo. Las chicas con lápiz labial rojo recibieron tres veces más propinas que las otras.

Producto más vendido

La barra de labios es uno de los productos de belleza más vendidos. Según una gran cadena de cosméticos británica, la mayoría de los clientes eligen el lápiz labial rojo. La segunda entre las compras es sobras ahumadas.

El rojo en la era del blanco y negro.

Durante el televisor en blanco y negro de las videocámaras se usó un filtro rojo. Por lo tanto, en la pantalla, el color natural de los labios o el lápiz labial rojo se veía pálido y se perdía. Para evitar esto, los artistas de maquillaje usaron lápiz labial verde.

Políticamente incorrecto

De acuerdo con el protocolo diplomático internacional, las mujeres de los presidentes no deberían aparecer en recepciones oficiales con lápiz labial rojo. El único color permitido es rosa claro. Si la primera dama viola el protocolo, el escándalo internacional es inevitable.

Trucos sexies

Marilyn Monroe aplicó cinco capas de lápiz labial para obtener el resultado más sexy.

Lindo, pero no comestible

Un grupo de científicos estadounidenses de la Universidad de Columbia realizó un estudio que encontró que cada mujer con lápiz labial come un promedio de 24 miligramos por día. Si suponemos que cinco días a la semana lo usa durante 55 años, en este momento puede comer 350 gramos de lápiz labial. Esta cantidad no puede afectar su salud, pero si come de una vez tres tubos, la intoxicación es inevitable.

Al mal tiempo, lápiz rojo.

Durante la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido está prohibida la producción de cosméticos. Winston Churchill hace una excepción solo por el lápiz labial – pensó que su uso “eleva la moral de la población”. Más tarde en la economía aparece el término “efecto lápiz labial” – en tiempos difíciles las mujeres no gastan en cosas caras y más grandes, pero comprar voluntariamente cosméticos Tal vez esta es la razón por la cual el lápiz labial rojo se vende más en días nublados.

Unisex

¡Durante el Renacimiento, las barras de labios con tonalidad roja han usado no solo mujeres sino también hombres! En Francia, en la corte de Luis XVI, los hombres han usado lápiz labial para hacer que sus labios sean más visibles en el fondo del bigote y la barba.