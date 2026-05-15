Gobierno de Trump presume un año sin liberar a inmigrantes detenidos en la frontera

El gobierno del presidente Donald Trump destacó los resultados del fin del programa “atrapar y liberar”, al señalar que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha detenido a casi 9,000 inmigrantes que cruzaron la frontera con México y ninguna persona fue liberada.

“Doce meses seguidos sin liberaciones en la frontera. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, estamos logrando la frontera más segura en la historia de Estados Unidos”, declaró el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. “Se acabaron los días de captura y liberación”.

Según las cifras presentadas por el DHS, el CBP, a través de la Patrulla Fronteriza, ha detenido a 8,943 personas en la frontera, calificando esto como 94% menos gente que durante el gobierno del presidente Joe Biden.

El total de detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza hasta abril del actual año fiscal fue un 37% inferior al promedio mensual de los años fiscales 1992 a 2024, según los datos oficiales.

En la política de la administración Trump también se impedía a los inmigrantes a solicitar asilo, política cancelada por la Corte de Apelaciones para el Circuito de Washington, D.C., el 24 de abril pasado. Sin embargo, el DHS no ha reportado las acciones al respecto.

El comisionado de la CBP, Rodney S. Scott, defendió la política migratoria en la frontera, donde además hay un amplio despliegue militar.

“La disminución sostenida de los cruces fronterizos ilegales y las detenciones —ahora en niveles no vistos en más de tres décadas— demuestra el impacto de las sólidas políticas de control fronterizo”, destacó Scott. “Con una reducción del 95% en las detenciones diarias con respecto a la administración anterior y 15 meses consecutivos con menos de 9,000 detenciones en la frontera suroeste, la frontera sigue siendo más segura que nunca”.