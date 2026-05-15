Kamala Harris se expresa a favor de la estadidad para Puerto Rico en medio de discusión sobre mapas electorales

NUEVA YORK – La excandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, se expresó a favor de la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. en medio de un conversatorio en el que se abordó el tema de la redistribución de distritos electorales de cara a las elecciones de medio término pautadas para noviembre próximo.

Como parte de la discusión en el podcast “Win with Black Women”, la también exvicepresidenta de EE.UU. insistió en que el Partido Demócrata debe ampliar sus estrategias de cara a los comicios en los que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

La rival del presidente Donald Trump en las pasadas elecciones generales planteó que, en cuanto a ese tema, al del Colegio Electoral y a la composición de la Corte Suprema, no existen malas ideas.

“Creo que necesitamos un manual de estrategias ampliado, de tal manera que demos cabida a todas las ideas; que digamos… Miren, este es un momento en el que no existen las malas ideas; una ‘lluvia de ideas sin malas ideas’ es como me gustaría llamarlo”, consideró la también exfiscal general.

“Y en esa lluvia de ideas sin malas ideas, hablamos sobre lo que debemos hacer —y considerar hacer— en torno al Colegio Electoral. Hablamos sobre la idea de una reforma de la Corte Suprema, lo cual incluye ampliar el número de sus miembros. Y propiciamos una conversación sobre los distritos plurinominales”, argumentó en el programa de la organización que moviliza a líderes negras.

A juicio de Harris, como parte del esfuerzo, también se debe conversar sobre la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C.

“Vamos a hablar sobre la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. Estas son las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que neutralizar a esos estados de las trampas, incluyendo, estados azules expandiendo sus mapas…Mira, tenemos que luchar contra el fuego con fuego. Estos estados están jugando para ganar. Tenemos que jugar para ganar también. Y ellos son despiadados. Y mira nunca vamos a violar la ley o hacer algo ético o inmoral, pero también tenemos que ser despiadados. Eso significa, sabiendo las herramientas que están a nuestra disposición o están dentro de nuestro alcance; y, sí, hay riesgos, pero así es como se ve una lucha. Hay demasiado en juego y cuando yo veo líderes de Carolina del Norte; cuando miro a los Gen Z (Generación Z) y a los milenials que están en esta llamada, esto es una lucha que debemos tener. Cuando sabes lo que representas, sabes por lo que debes luchar”, afirmó.

La excandidata presidencial partió de la premisa que, de Puerto Rico convertirse en estado, sería uno mayoritariamente demócrata, lo que favorecería al partido a nivel electoral.

Harris estimó que, si los demócratas recuperan el Senado, Comité Judicial del Senado debería implementar normas para penalizar a los jueces de la Corte Suprema y a los candidatos a esa posición por mentir.

“Que acordemos que es correcto establecer normas éticas para los jueces de la Corte Suprema. Y pongámoslas en práctica”, añadió Harris.

Las expresiones de Harris surgieron tras la decisión del Supremo en el caso “Louisiana vs. Callais”.

En una decisión 6-3, el máximo foro restringió una provisión de la Ley de Derechos Electorales (VRA) o la Sección 2 que prohibía la discriminación electoral por motivos de raza.

La disposición permitía y exigía el uso de datos que consideren la raza al momento de rediseñar distritos electorales.

“Cuando lees la decisión…ellos son incorregibles por décadas porque esto está sobre las espaldas de todos y lo que ellos están haciendo es una continuación de una agenda que ha estado por décadas en desarrollo de básicamente quitarle el poder a la gente. Eso es lo que están tratando de hacer. Y la manera en que la decisión está escrita, ellos son incorregibles en tratar de decir, bueno, está bien jugar a la política con el derecho de la gente a votar y el acceso a las urnas. Está bien en jugar a la política”, sostuvo.

El Partido Demócrata en Puerto Rico (PDPR), presidido por el estadista Luis Dávila Pernas, celebró el comentario de Harris.

“La vicepresidenta Kamala Harris vuelve a poner sobre la mesa la estadidad para Puerto Rico —y una verdadera representación en la capital de nuestra nación. Es hora de poner fin a la ciudadanía de segunda clase, luchar por plenos derechos de voto y defender una democracia real, desde San Juan hasta Washington D.C. ¡Hagamos que nuestras voces cuenten!”, lee un mensaje del PDPR en la red social X.

La postura de Harris va en la dirección opuesta a la del presidente Donald Trump, quien en múltiples ocasiones ha rechazado esa opción de estatus para la isla bajo el argumento de que los republicanos perderían escaños en la Legislatura.

Buena parte del discurso del presidente se ha enfocado en la necesidad de que los republicanos eliminen el filibusterismo, procedimiento parlamentario que requiere una supermayoría de 60 votos para la aprobación de medidas en el Senado, lo que lleva al bloqueo de las mismas.



Según el mandatario, si los demócratas logran mayoría en el Senado, usarán su poder para acabar con el filibusterismo y ejecutarán “todas las cosas malas”, como aumentar el número de jueces en el Supremo y convertir a Puerto Rico y a Washington D.C. en estados.

“El filibusterismo debe acabar. Si los demócratas tienen una oportunidad que, con base en la historia, ellos la tendrán, usarán el primer minuto de la primera hora, y ejecutarán todas las cosas malas. 21 jueces (en el Supremo). Tú sabes, a ellos realmente les gustaría 21. Yo escuché 13, pero realmente quieren 21 jueces en el Tribunal Supremo, y ellos realmente quieren que D.C. (Washington) y Puerto Rico se conviertan en estados. Eso significaría automáticamente cuatro senadores en la columna demócrata”, declaró el presidente en una conferencia de prensa el 30 de abril.

Durante su campaña en el 2024, Harris no enfocó su mensaje ni su agenda para los puertorriqueños en el tema del estatus. Sin embargo, sin profundizar, se refirió a la necesidad de un proceso de autodeterminación para resolver la condición territorial.

La plataforma del Partido Demócrata, que fue aprobada en la convención nacional ese año, incluye el lenguaje del “Puerto Rico Status Act”, proyecto de ley aprobado en el 2022 en la Cámara de Representantes federal que dispone para un plebiscito avalado por el Congreso entre las opciones no territoriales de independencia, libre asociación o estadidad.

En octubre pasado y también en un podcast, el actual presidente del DNC, Ken Martin, expresó su apoyo a la estadidad para Puerto Rico y D.C., lo que desató los cuestionamientos de influyentes políticos como la congresista Nydia Velázquez y grupos de la diáspora que respaldan la independencia para la isla.

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