Concejo Municipal evalúa proyectos de ley para salvar a pequeños comerciantes

Crisis afecta gravemente a negocios de latinos Washington Heights

Celine Rodríguez, una microempresaria dominicana en Washington Heights, ya estaba preocupada por la llegada de nuevos negocios al Alto Manhattan, pero nunca imaginó que su patrimonio familiar de 30 años se acabaría con una orden del propietario del edificio. Desde diciembre su vida no es la misma y su negocio pasó de ser un referente de la pujanza latina a ser el reflejo de una crisis que parece empeorar con los años.

Rodríguez, que tiene 30 años viviendo en NYC, recuerda como hace 30 años abrió las puertas de Celine Auto Electric. Junto a su esposo Tony, lograron sacar adelante a sus cuatro hijos y convertir este taller de vehículos, ubicado en la Avenida Post y Avenida 10ma, en una microempresa con siete empleados. Hoy, solo queda el recuerdo y una camioneta parqueada frente a lo que era su local, donde continúan prestando el servicio de mecánica.

“Me cogió de sorpresa cuando llegué a trabajar y encontré a un oficial Marshal en mi negocio. Me dijo que tenía que desocupar el local porque el edificio había sido vendido”, dijo Rodríguez, quien asegura haber quedado anonadada debido a que nunca había recibido una alerta por parte del propietario del edificio.

Pero este fue solo uno de los problemas que tuvo que sortear para mantener a flote su negocio. Los microempresarios, que con la esperanza de sobrevivir, acuden a la corte para pedir soluciones, se encuentran con procesos largos, complicados, y en algunos casos, costosos. Rodríguez, al final, recibió una compensación de $120,000 dólares, y entregó las llaves del local, compró una camioneta y se mudó al carril de estacionamiento de en frente. Su negocio sigue vivo, sigue facturando impuestos, pero no tiene local.

Según la campaña Take Back NYC, cada mes, entre 1,000 y 1,200 pequeños negocios atraviesan por crisis que terminan por sacarlos del mercado, incluyendo perder sus contratos de renta o aumentos en el pago de impuestos, debido, en muchos casos, a la gentrificación que viene afectando a las comunidades más pobres de esta zona del Alto Manhattan.

“Esto es una limpieza racial que afecta a los dueños de pequeños negocios que son latinos y afroamericanos”, dijo Lena Melendez, miembro de la campaña Stop REBNY bullies, que defiende los derechos de trabajadores de la construcción, inquilinos y pequeñas empresas.

Un estimado de 220,000 pequeñas empresas están arraigadas en los barrios de los cinco condados de NYC, empleando a más de la mitad de los residentes, según datos del reporte de Pequeños Negocios 2017, de la oficina de Servicios de Pequeños Negocios de la Alcaldía. Organizaciones comunitarias cree que el número podría incrementar si el Concejo Municipal aprueba dos proyectos de ley que pretenden beneficiar a esta comunidad tan importante en la economía neoyorquina.

Salvando a pequeños negocios

Bajo la propuesta presentada por el concejal Mark Gjonaj, titulada “Micro-Business Transparency Act”, se busca definir el termino “Microempresa”, como una compañía creada localmente con 10 o menos empleados. Esto requeriría también que el Departamento de Servicios para Pequeños Negocios realice una encuesta anual para identificar estos pequeños negocios y sus sectores con el fin de lograr que la Ciudad desarrolle programas para asistir a aquellos que están sufriendo para sobrevirir.

“Con la presencia de los grandes negocios nacionales, el aumento de las compras por Internet y el aumento de impuestos y tarifas, las pequeñas empresas de la ciudad de Nueva York están en peligro”, apuntó el concejal Gjonaj. “El primer paso para proteger nuestras tiendas familiares locales es identificar exactamente quiénes son para que podamos desarrollar soluciones que sean específicas a sus necesidades”.

De acuerdo con un estudio del Centro para el Futuro Urbano, entre el 2000 y el 2013, empresas con menos de cinco empleados agregaron más de 31,000 empleos a la economía de la ciudad, mientras que empresas con más de 500 empleados perdieron cerca de 5,000.

“Esto demuestra claramente que el bienestar fiscal de la ciudad depende de la salud de su sector de pequeñas empresas. Debemos actuar ahora antes de que sea demasiado tarde”, indicó Gjonaj.

Latinos, los más afectados

Victor de León, propietario de Victor’s Bike Repair, un negocio de bicicletas ubicado en la calle 168 y Broadway, cree que el próximo año podría ser el final de su negocio. Por un lado, sus impuestos aumentaros de $2,000 dólares a casi $7,000, por el otro, este 2020 será un año de negociaciones sobre el aumento de la renta. La misma que tiene desde hace más de diez años, pese a que comenzó su negocio hace 20.

“No creo que pueda renovar este contrato el próximo año porque con estos aumentos no me alcanza”, dijo De León, un dominicano que ve con preocupación el cierre de varios negocios vecinos. Él recordó que su compromiso con la comunidad ha sido constante y que no quiere abandonarla, pero espera que una legislación pueda ayudarle a salvar su negocio.

Ydanis Rodríguez, concejal del distrito 10, podría tener la cura a un problema, que, según De León, “está acabando con los latinos”. Una ley local presentada por el concejal Rodríguez, busca crear un programa para pequeñas empresas que ayude a establecer contratos de arrendamiento mínimos de 10 años y un sistema de arbitraje para negociaciones justas en el proceso de renovación de estos contratos.

“La ciudad tiene una crisis en lo que tiene que ver con proteger a los pequenos negocios que nosotros tenenos que resolver porque la mayoria de emplos los crean estos negocios”, explicó Rodríguez “Los latinos somos uno de los grupos que controlamos la mayor cantidad de negocios con bodegas, restaurantes o peluquerías”.

Bajo esta legislación, el señor De León asegura podría volver a respirar tranquilo, previo a su negociación de 2020.

Pequeños negocios en NYC: