Alux Nahual, banda guatemalteca, lanza canción en contra del racismo en Estados Unidos

La campaña solo pide una cosa: que la gente que vea el videoclip y le guste el mensaje, lo comparta en sus redes con el hashtag #YSpeakSpanishYQué

La banda guatemalteca Alux Nahual alza su voz en protesta con el tema “I Speak Spanish, Y Qué”. Tema con el que buscan generar conciencia ante una de las grandes problemáticas sociales que se viven en la actualidad en Estados Unidos con la discriminación hacía los latinos.

“A través de las redes sociales vemos casos cada vez más frecuentes de agresión contra los latinos. Esto no puede ocurrir, especialmente en Estados Unidos, una nación que ha sido fundada por inmigrantes. La letra de la canción es clara: si ustedes no son apaches ni cherokees, no pueden considerarse nativos de su tierra”, señala Álvaro Aguilar, vocalista de Alux Nahual y compositor de la canción, a través de un comunicado de prensa.

El detonante que hizo que Alux adelantara parte del nuevo material discográfico, que están preparando en conmemoración a sus 40 años de carrera musical, fue el asesinato de una migrante guatemalteca Claudia Gómez, en la frontera.

“Esto que estamos haciendo es un movimiento, una causa, más que un sencillo radial. Por eso le pedimos a amigos, colegas músicos y seguidores de la banda que habitan en Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica que se sumaran y ellos aparecen en el video diciendo ‘¡Y qué!’. También incluimos a nuestros fans que llenaron el Teatro de Santa Ana en El Salvador y que sumaron sus voces para reforzar el mensaje. Los latinoamericanos juntos, defendiéndonos y enviando un mensaje claro para que allá cambien de mentalidad y de actitud”, agregó Aguilar.