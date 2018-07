Becky Hudson, la modelo que desata bajas pasiones en sus fans por sus enormes atributos

No creerás de lo que han sido capaces algunos de sus seguidores con tal de llamar su atención

La modelo Becky Hudson está harta de las redes sociales y del contenido pornográfico que le mandan.

Y es que la playmate jamás imaginó que sus cuentas estarían llenas de fotos de genitales de algunos de sus fans, quienes al parecer se emocionan tanto con las postales que ella cuelga que le mandan las pruebas de qué los deja excitados.

La joven se hizo famosa gracias a su talla de brasier 36DDD, suele postear fotos donde resalta estas dos cualidades.

“Soy una persona muy positiva, por lo que nunca permito que en Instagram me afecten los malos comentarios que me ponen en redes.

“La verdad siempre hay gente que se interesa en llamar tu atención y mandan fotos inapropiadas de ciertas partes de su cuerpo. No me interesa verlas, son cosas muy XXX, pero sí tengo muchos stalkers que no se cansan de enviarlas y eso me harta“, dijo la morena en entrevista a Daily Star.

A pesar de todo esto, la exmaquillista está feliz con sus seguidores y todo el apoyo que le han dado desde que empezó a hacer revistas para caballeros, incluso le encantaría conocer a algunos más de cerca.

“He estado tentada a conocer a algunos de mis seguidores, ya que muchos parece ser muy amables. Siempre me ha encantado el hecho de que ellos son los que me han traído hasta donde estoy“, agregó.

POR: Elizabeth García