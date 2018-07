Personas enfermas de bajos recursos reciben aires acondicionados gratis en NYC

Un programa de la Ciudad vigente hasta el 31 de agosto permite beneficiarse a los que tengan una condición médica, cumplan con la tabla de ingresos y un estatus migratorio definido

Marcos Martínez, un joven de 33 años nacido en Nueva York, asegura que desde hace dos años, cuando quedó deshabilitado, ha tenido que ver las verdes y las maduras para sobrevivir. No solo no puede trabajar más, sino que debe velar por su madre de 57 años, quien padece serias condiciones médicas, que la han llevado a ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones.

Pero más allá de las necesidades del diario vivir, el hombre, de origen puertorriqueño y ecuatoriano, recuerda que una tarde en mayo pasado, mientras conversaba con su mamá en la sala de su apartamento de El Bronx, los embargó la preocupación.

“Ay Dios mío, ¿qué va a pasar cuando venga el verano? Nos vamos a cocinar”, le dijo la madre a su hijo, pensando en que solo contaban con un viejo aire acondicionado inservible, con el que habían combatido el calor en los últimos diez años, y que el año pasado no fue suficiente para evitar episodios de sofoco y malestar.

“Empecé a averiguar qué podía hacer y encontré que había un programa del “cooling asistence” de la Administración de Recursos Humanos (HRA) para personas con condiciones médicas y llené la aplicación. Mandé las pruebas de ingresos y de enfermedad, donde explicábamos que mi mamá necesitaba estar en un sitio con aire, y en una semana me llamaron de la compañía Klearview Appliance y nos instalaron un aire nuevecito… de paquete. Todo se tardó entre 10 a 14 días”, contó el Martínez, quien vive en su departamento hace 17 años, en un edificio de concreto, bastante caluroso.

El residente se refiere a un programa manejado por la Ciudad de Nueva York, que empezó en 2012, creado para evitar que ante olas de calor intensas, como la que padeció hace dos pasada la Gran Manzana con más de siete días en 90°, personas con condiciones médicas que no tengan recursos para comprar aires no sufran los efectos del clima extremo. Desde entonces se han invertido más de $2 millones y medio de dólares y se han beneficiado a 3,475 personas, 301 de ellas en la actual temporada.

Plazo vence el 31 de agosto

Grace Bonilla, gerente de la HRA de Nueva York, explicó que los neoyorquinos que califiquen para este beneficio, tienen hasta el próximo 31 de agosto para poder solicitar un aire acondicionado y agregó que la Administración local está comprometida en que nadie sufra los estragos de la subida del mercurio.

“Las personas de bajos recursos con una condición médica que se agudiza con las altas temperaturas, no tienen por qué sufrir durante esta temporada de calor ya que el gobierno de la Ciudad de Nueva York está aquí para ayudarles”, aseguró la funcionaria. “Exhortamos a todos los neoyorquinos que cualifiquen a que llamen al 311 o visiten una de las oficinas de HRA designadas para iniciar el proceso y recibir su aire acondicionado o ventilador libre de costo” .

El ingreso bruto máximo de una persona que vive sola para calificar es de $2,318 mensuales, para una familia de dos es $3,031 y una de 4 $4,457 y por cada miembro adicional se agregan $523. También pueden aplicar personas que reciben cupones para alimentos SNAP, Asistencia Temporal.

La Administración de Recursos Humanos explica que para ser elegible para recibir este beneficio debe llenarse una aplicación en las oficinas locales de HRA, presentar la documentación requerida, y cumplir con los requisitos de elegibilidad. También pueden llamar al 212-331-3126 o al 311 para pedir más información o una solicitud por correo.

Hoy, con un aire de 12,000 unidades BTU en la sala de su casa, Marcos Martínez recuerda que el día que lo estrenaron fue tan grande para él y su madre, que celebraron el momento. Los muebles rojos de cuero que adornan su sala, y hasta un par de plantitas que hay sobre una mesita al lado de la ventana donde se puso el aire, “agradecieron el fresco”.

“Nos sentamos ahí, disfrutamos de ese friito, vimos la película Coco y hasta ordenamos pizza”, comenta el beneficiario, quien durante muchos años antes de ser deshabilitado, trabajó como secretario en el Departamento de Educación de la Ciudad. “Esto fue una ayuda grandísima para nosotros, porque ahora que no estoy trabajando, no tenía dinero para comprar uno nuevo y si no hubiera sido así cuando fue la ola de calor tal vez hubiéramos tenido que ir al hospital sofocados”.

A pesar de los beneficios del programa, el habitante de El Bronx tiene una queja. “Creo que les falta hacer que más personas sepan de este beneficio. Hay que anunciar más el programa, porque mucha gente no sabe o no creen que sea algo gratis. También creo que deben de ofrecer esas cosas en centros de deshabilitados y hacer campaña”, dijo Martínez, quien además recibe ayuda para pagar su factura de luz.

La otra queja del programa es que no está disponible para personas que no tengan estatus migratorio definido. “Me parece que esa sí es una falla grande, porque aquí vivimos muchos inmigrantes pobres y enfermos que necesitamos también esa ayuda”, comentó la mexicana Rosa López, de Queens, quien agregó que espera que para el próximo verano “no nos dejen por fuera”.

Datos del programa de aires

2012 fue el año en que empezó el programa de asistencia de aires acondicionados

31 de agosto es la fecha límite para inscribirse

$2,575,000 ha invertido Nueva York en el programa

3,475 personas se han beneficiado del programa

$800, incluyendo la instalación, es el precio máximo de cada aire

301 beneficiarios ya recibieron su aire este año

861 personas recibieron su aire el año pasado

La Administración de Recursos Humanos (HRA, por sus siglas en inglés) maneja el programa

Direcciones de las oficinas locales para aplica:

Puede aplicar de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.