Borja Voces habla de los cambios y lo que veremos en ‘Premios Juventud’

Junto a Daniela Di Giacomo, Borja Voces será el cargado de conducir la primera hora de ‘Premios Juventud’, en donde traerán material exclusivo de muchos de los artistas que pasarán por la noche más joven de Univision.

En exclusiva hablamos con el periodista español, a quien vemos a diario en su segmento ‘Secreto a Voces’ en ‘Primer Impacto’ y conduciendo el noticiero ‘Edición Digital’, y nos compartió lo feliz que se siente de estar, por segundo año consecutivo, en dichos premios, y qué piensa de los cambios.

Pregunta: ¿Qué significa este nuevo paso en tu carrera?

Borja Voces: Me siento muy orgulloso de poder participar por segundo año consecutivo en el reventón del verano en ‘Premios Juventud’, esta es la cuarta vez que presento premios especiales en Univision, y la verdad es que me gusta mucho porque me da la oportunidad de que el público me conozca un poquito más pegado al entretenimiento, no tan noticioso como ven todos los días en ‘Primero Impacto’ y en ‘Edición Digital’.

P: ¿Qué vamos a ver en los dos shows ?

B.V.: Este año la dinámica en ‘Premios Juventud ‘ha cambiado un poco, porque como estamos celebrando los 15 años, hemos pensado que en vez de premiar a los artistas vamos a premiar a la gente que ha permitido que durante todos estos años, los premios sean la fiesta del verano… Hemos seleccionado a los mejores artistas, todos los que están ahora mismo sonando en los Top Ten de la radio de Spotify y de iTunes van a estar con nosotros. Van a ser los premios con más actuaciones musicales, es que todo está diseñado para que no sea un show para la televisión, sino para que el público lo pueda disfrutar, y que cuando lo vea desde su casa se sienta parte del show y del espectáculo.

P: Te has convertido en el consentido del público, te vemos a diario en Edición Digital, en ‘Primer Impacto’, desde hace dos años en ‘Premios Juventud’… ¿qué tiene esto de positivo y que no tanto?

B.V.: Yo no me siento el consentido tampoco, me siento muy afortunado de estar en un momento de mi carrera en el que mi compañía, Univision, confía en mí como presentador ,y me siento que tengo la confianza del público y así me lo demuestran día a día. Llegué a este país, y a este mercado, hace 3 años y la verdad que ni en mis mejores sueños me podría haber imaginado que iba a hacer todo lo que estoy haciendo, estoy muy agradecido. Como siempre digo, ser inmigrante en este país no es nada fácil, porque al fin y al cabo llegas solo, dejas tu familia, dejas tus amigos, dejas tu vida luchando y peleando por un sueño, y la verdad es que en estros tres años estoy cumpliendo muchos de esos que me había marcado, y hace que la distancia con tu familia con tu vida sea un poquito menos dolorosa.

P: ¿Cómo ves los cambios tan grandes este año en ‘Premios Juventud’?

B.V.: Creo que los cambios son buenos, es una premiación que lleva 15 años, y creo que también hay que renovarse, la tecnología, las redes sociales, las formas de reproducción hace que las listas sean más veraces, entonces es realmente lo que la gente escucha en las plataformas digitales. No puede ser nada más de los artistas que las disqueras estén apoyando. De hecho, lo bueno de este año es que hay artistas que no son muy conocidos o que tienen una sola canción pegada que está en la radio, y para eso les llevamos… Se han quedado afuera artistas que quizás son de toda la vida porque este año se da más importancia a esos artistas jóvenes que están empezando en la música y que necesitan una plataforma como ‘Premios Juventud’.

P: ¿Crees que el público que mira Univision podrá entender y disfrutar con sus hijos estos cambios?

B.V.: Yo creo que sí, todo el mundo está cambiando. Creo que va a ser una gala muy divertida y creo que también es importante tener un espacio para celebrar la juventud, las nuevas generaciones para que podamos escuchar buena música, y tener una plataforma para contar lo que realmente nos preocupa, las causas que nos mueven, por las que queremos pelear, y la música que más nos hace vibrar en este verano.