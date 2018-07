El Festival de Cine Dominicano celebra el aporte femenino a la industria

La séptima edición del Festival de Cine Dominicano de Nueva York, que abrirá esta noche en el United Palace, trae en su propuesta más de 70 películas entre las que figuran estrenos mundiales.

El Festival de Cine Dominicano de Nueva York se reinventa para ofrecer una propuesta más amplia y diversa. El evento anual, que exhibirá más de 70 filmes, reconocerá los aportes del talento femenino y mostrará los avances de la novel, pero creciente industria cinematográfica de Quisqueya.

La séptima edición del Festival de Cine Dominicano de Nueva York (DFFNYC) abrirá esta noche en el United Palace con el estreno de la comedia romántica ‘El fantasma de mi novia’, protagonizada por los actores, William Levy, Carmen Villalobos y Susana Dosamantes. Esta cita con el séptimo arte, que se extenderá hasta el domingo 29, trae más de 70 películas entre ellas estrenos mundiales.

Armando Guareño, fundador y director ejecutivo del DFFNYC explica que esta será una edición especial que ofrecerá una selección de películas imperdibles en la que se fundirán los más variados géneros. Plantea además, que el movimiento ‘Me Too’ sirvió de inspiración para la propuesta de este año, que lleva por lema ‘El cine nos une’.

“El impacto del movimiento ‘Me Too’, nos animó a sumarnos a esta causa y resaltar el esfuerzo y dedicación de mujeres maravillosas que engalanan la pantalla gigante. Entre las actrices que serán reconocidas estará Dascha Polanco, de la serie Orange is the New Black, Kiki Meléndez, Lía Chapman, Laura Gómez y Katherine Castro. Ellas, además, se unirán a un panel de discusión sobre mujeres en la industria del cine en Hollywood”, agrega Guareño.

De igual manera, Guareño resalta que una gran mayoría de las actividades del festival serán gratuitas y abiertas al público. Explica que habrá clases magistrales, talleres de guión y la participación de más de 60 actores. La cartelera del Festival de Cine Dominicano de Nueva York se proyectará en seis lugares de Manhattan y tendrá al AMC Empire 25 (ubicado en el 234 w 42 st) como sede principal.

“La programación completa está dedicada a la labor de la mujer, actrices, guionistas, directoras, camarógrafas, entre otras muchas profesionales. Entre las actividades que esperamos con más ansias esta ‘El mundo cinemático de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas’. Este apartado hará un repaso a las historias y trayectoria de esta valiosa pareja del cine latino”, comenta.

Al hablar de las 17 cintas en competencia en el festival, el director de la muestra plantea que veteranos cineastas y talento emergente competirán por la categoría mejor corto. De igual manera, entre las novedades del festival se encuentra una nueva categoría titulada The Latino Film Experience, en donde participan cineastas latinos radicados en Estados Unidos. Entre los filmes en la categoría a mejor película latina participan ‘He matado a mi marido’, ‘En algún lugar’, y America Drift’.

Guareño también adelantó que la actriz y comunicadora Celinés Toribio se integrará a un conversatorio el sábado 28, en Alianza Dominicana Cultural Center. En la lista de homenajeados en esta edición también figura la presentadora y actriz Charytin Goico y el director Alfonso Rodríguez.

La muestra de cine concluirá el domingo 29 con el estreno en la ciudad de la cinta ‘Hermanos’, de la mano del director Archie López.

“Esta edición viene cargada de un manjar de películas para todos los gustos y nacionalidades, porque aunque este festival celebra la labor de los dominicanos, va dirigido a todos los latinos sin importar la nación. Esperamos ansiosos al publico que también tendrá oportunidad de compartir con destacados actores latinos que nos llenan de orgullo”, concluye Armando Guareno.

En detalle

Qué: La séptima edición del Festival de Cine Dominicano

Cuándo: Desde esta noche, a las 7:30 p.m., en el United Palace

Dónde: En seis lugares de Manhattan con el AMC Empire 24 como sede principal

Información: http://www.dominicanfilmfestival.com