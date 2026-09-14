Empresario ruso cercano a Putin financió parte de la celebración de boda de Donald Trump Jr.

La esposa de Donald Trump Jr. confirmó que un empresario ruso con estrechos vínculos con Vladimir Putin financió parte de la celebración de su boda en las Bahamas, aunque aseguró que se trató de un regalo y rechazó cualquier interpretación política.

Bettina Trump afirmó el lunes, en una publicación conjunta con su esposo en Instagram, que Umar Kremlev, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo, fue un “querido amigo” que les ofreció dos noches de celebración después de su boda.

La declaración se produjo después de que ProPublica informara que Kremlev, un empresario ruso cercano al Kremlin, habría pagado cientos de miles de dólares en gastos relacionados con la celebración, entre ellos el alquiler de una de las dos islas privadas utilizadas durante el festejo y un espectáculo de fuegos artificiales, publicó Associated Press.

“Fue un regalo de bodas extraordinariamente generoso de un amigo, y algo por lo que estuvimos y seguimos estando increíblemente agradecidos”, escribió la esposa de Trump Jr.

La pareja explicó que contrajo matrimonio en una ceremonia privada, rodeada únicamente por familiares, y que la celebración posterior había sido organizada con anterioridad como un encuentro con amigos.

“Cuando nuestros planes originales cambiaron, simplemente decidimos casarnos antes y llegamos a un fin de semana ya planeado como recién casados”, señaló Bettina Trump.

La esposa de Trump Jr. también cuestionó que la celebración fuera presentada como un asunto político debido a la identidad de Kremlev. “Es lamentable que algo tan personal y feliz pueda ser interpretado como algo político o siniestro simplemente por quién es alguien o de dónde viene. La amistad no requiere un motivo político. La generosidad no implica automáticamente una agenda”, afirmó.

Los vínculos de Kremlev con Putin

Kremlev mantiene una relación cercana con las autoridades rusas.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Boxeo, recientemente recibió la Orden de la Amistad de manos de Putin. Además, medios estatales chinos citados por AP señalaron que acompañó al presidente ruso durante un viaje a China como parte de una delegación rusa.

La revelación sobre el financiamiento de la celebración ocurre mientras Rusia mantiene la guerra contra Ucrania y el gobierno de Donald Trump intenta avanzar en las negociaciones para poner fin al conflicto.

Los vínculos de Trump Jr. con Rusia ya habían sido objeto de escrutinio. Durante la campaña presidencial de 2016, su encuentro con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya en la Torre Trump fue investigado por autoridades federales y legisladores que examinaban una posible coordinación entre la campaña de Trump y Moscú para interferir en las elecciones.

La reunión había sido organizada con la expectativa de obtener información potencialmente perjudicial sobre Hillary Clinton, entonces rival demócrata de Donald Trump. La posibilidad de que el encuentro formara parte de los esfuerzos rusos para favorecer la candidatura de Trump convirtió posteriormente la reunión en uno de los episodios centrales de las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

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