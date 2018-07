VIDEO: “¡Vamos, América!”, así le canta Marchesín a su bebé en la cuna

1 mes sin verte mi vida no puedo creer q te pares solito! 🤤. Te extrañe como no te imaginas,sos todo para mi precioso de papa!! Llegaste para cargar mis energías al 💯. Vamos por este sueño juntos, vamos por este campeonato,vamos America carajo!!! 🦅🦅🦅💛💙

A post shared by Agustin Marchesin (@agustinmarchesin1) on Jul 23, 2018 at 9:53pm PDT