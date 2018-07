Actor de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ habla de su lucha contra un tumor cerebral

A los cinco años se enfrentó a una cruda realidad y libró una batalla que lo llenó de fe y fortaleza

Esteban Díaz le da vida a Sebastian Sanin, hijo de Catalina la grande –Carmen Villalobos– y Santiago en el éxito de Telemundo, “Sin Senos Sí Hay Paraíso“. El joven actor que ahora se destaca en la teleserie es un luchador de la vida ya que con tan solo cinco años de edad tuvo que librar una fuerte batalla en contra del cáncer.

La revista en People en Español reportó que el joven de origen colombiano relató que a una corta edad (5) le descubrieron un tumor cerebral , el cual describe del tamaño de un huevo. En declaraciones narró que “llegué a un hospital con mi mamá, porque mi mamá me veía raro, veía que cuando yo me levantaba caminaba como mareado, después me veía que yo usaba solo la mano izquierda, no la derecha, porque pues la derecha me temblaba muchísimo […]. Me hicieron un TAC en mi cerebro. Un médico salió y le dijo a mi mamá que yo tenía un tipo de cáncer en el cerebro”.

Durante la consulta médica se dieron cuenta que el tumor era operable, aunque esta representaba correr riesgos considerables que podrían haberlo llevado a perder la movilidad de extremidades inferiores. “Yo podía quedar inválido, podía quedar con medio cuerpo paralizado o en coma. Tenía demasiados riesgos”, dijo el actor en una entrevista con medios en Colombia.

El actor habla de su operación y pronta recuperación como un milagro, y por sus palabras se le puede reconocer como un joven de fe. “El Señor es tan misericordioso, tan grande, que yo me desperté a los 20 minutos”, contó Díaz, quien asegura que tal hecho sorprendió a los médicos, quienes escépticos a los milagros aseguraban creer que el pronto despertar del joven, después de una operación de alto riesgo era prueba de que estos existen.

En la telenovela de Telemundo, Esteban como Sebastián es prácticamente la antítesis de Mariana ya que se destaca como un joven serio, intelectual, reflexivo y analítico.