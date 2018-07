Marina de Tavira reveló el incidente que la llevó a entender su personaje en ‘Falco’

La actriz de la serie dominical de Telemundo en entrevista

Marina de Tavira es una de las actrices de la nueva serie de Telemundo, “Falco“, en donde da vida a Carolina Falco.

Como bien conocen, en la historia, Falco (Michel Brown) queda en coma y al despertar 23 años después, toda su vida ha cambiado. Su esposa, Carolina, rehace su vida con otro hombre y es ahí donde empieza un triángulo amoroso.

Para que nos hablara más de su participación en el proyecto de la cadena hispana que se transmite todos los domingos a las 9pm/8c, hablamos con Marina de Tavira sobre este conflicto que vive su personaje.

“Son emociones encontradas. Uno es el amor al hombre con el que pensó que iba a estar toda su vida y de pronto está este otro hombre que la sacó adelante y estuvo ahí muchos más años, incluso que Falco. Representa la familia, la seguridad y le ha dado todo eso que ya no le pudo dar Falco“, dijo la actriz.

De Tavira nos confesó que vivió una experiencia similar a la de Carolina ya que por un problema su papá quedó en coma que le ayudó a entender su personaje.

La seria inicia en los años 90s, una época que si la comparamos con ahora parece ser muy lejana. Le preguntamos a Marina de Tavira que es lo que extraña del siglo pasado.

“Me gustan las redes sociales, me gusta poder estar en contacto con la gente que no puedo ver todo el tiempo. Extraño el no tener todo este bombardeo de información y ahora pasamos mucho tiempo pegados al teléfono y a veces nos impide ver lo que tenemos adelante“, contestó la actriz.