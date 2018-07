Foto: Así es la rutina de Aracely Arámbula para mantener su ‘colita’

La voluptuosa actriz muestra su rutina en un momento íntimo

No hay duda que Aracely Arámbula es una de las famosas más bellas del espectáculo. La actriz de telenovelas como “La Patrona” y “Los Miserables” se mantiene en forma y lleva una vida muy sana.

En estas vacaciones a todo mundo se le dificulta mantener la disciplina pero la ex de Luis Miguel compartió tips con todos sus seguidores para lograr ese cuerpazo que tiene.

“Mi Ara familia bella, cuesta mucho tener disciplina en plenas vacaciones de los niños y sobre todo mantener una sana alimentación“, escribió en la pie de foto. “Créanme que me cuesta mucho hacerlo porque además con la fortuna de tener a mis amigos y la pandilla de chicos disfrutando de las delicias del chef, en verdad no me puedo resistir, pero a trabajar y a mantenernos en forma saludablemente”.

El video que “La Chule” compartió muestra su rutina de ejercicio en donde trabaja su trasero, uno de sus atributos físicos más sobresalientes.

“Eso si, hay que disfrutar la vida también y sus delicias“, agregó. “Importante también hidratarse y co con agua alcalina. Mi Ara familia hermosa, abrazar y a decier cuando amamos a nuestra familia y nuestros seres queridos. Los amo, hoy dile a toda tu gente cuando la amas“.