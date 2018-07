Estos son los medicamentos de uso común que te pueden llevar a un desenlace fatal

El Omeprazol y el Ibuprofeno pueden no ser tan inocentes

Seguramente los tienes en tu botiquín y los has consumido más de una vez sin mayor preocupación, pues muchos de ellos se usan comúnmente para tratar afecciones “sencillas” de la vida diaria como la acidez estomacal, las alergias o el dolor. Sin embargo, un estudio reveló que estos inocentes medicamentos pueden conducir a quienes los ingieren hacia un fatídico final.

Según una investigación publicada en The Journal of the American Medical Association (JAMA), las medicinas que se consumen para aliviar malestares comunes pueden provocar depresión severa y pensamientos suicidas más a menudo de lo que se piensa.

Los expertos analizaron datos recopilados entre 2005 y 2014 por la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de Estados Unidos, además de un cuestionario sobre depresión y suicidio. Lo que encontraron fue preocupante: los medicamentos que listan depresión o pensamientos suicidas como efectos secundarios efectivamente los provocan, incluso con mayor frecuencia de lo que imaginamos.

Esto puede agravarse por las circunstancias de vida de los consumidores, pues la mayoría de ellos son personas mayores de 65 años, a menudo mujeres viudas y con otros problemas crónicos de salud. Además, el consumo de estos medicamentos aumentó significativamente entre 2005 y 2014.

Sorprendentemente, el estudio reveló que las personas que consumen dos medicamentos de este tipo -que enlistan depresión y pensamientos suicidas en sus efectos secundarios-, aumentaron al doble las probabilidades de sufrir estos impactos; de igual manera quienes consumen tres medicamentos de éstos, incrementaron al triple las probabilidades.

Estas proporciones son aún más preocupantes luego de conocer las recientes cifras publicadas por los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades que señalan un aumento en las tasas de suicidio en EEUU y que el 54 por ciento de los suicidas no sufren un trastorno mental.

La lista de medicamentos

Algunos de los medicamentos de uso común señalados por la investigación, que enlistan depresión y pensamientos suicidas entre sus efectos secundarios, son:

Medicamentos contra el reflujo y la acidez estomacal como Omeprazol, Esomeprazol, Ranitidina y Famotidina.

como Omeprazol, Esomeprazol, Ranitidina y Famotidina. Medicamentos contra las alergias , como Montelukast y Cetirizina.

, como Montelukast y Cetirizina. Paradójicamente, medicamentos para la ansiedad como Alprazolam, Diazepam y Lorazepam, así como el medicamento para dormir Zolpidem.

como Alprazolam, Diazepam y Lorazepam, así como el medicamento para dormir Zolpidem. Medicamentos para la presión arterial como Atenolol, Metoprolol, Enalapril y Quinapril.

como Atenolol, Metoprolol, Enalapril y Quinapril. Analgésicos como Ibuprofeno, Ciclobenzaprina, Hidrocodona y Tramadol.

como Ibuprofeno, Ciclobenzaprina, Hidrocodona y Tramadol. Medicamentos anticonvulsivos (que a menudo se usan también para otras cosas) como Gabapentina, Topiramato y Lamotrigina.

(que a menudo se usan también para otras cosas) como Gabapentina, Topiramato y Lamotrigina. Anticonceptivos y de terapia hormonal, es decir, todos los que contienen estrógeno.

Así que la próxima vez que tengas dolor de cabeza y pienses en tomarte un Ibuprofeno, piénsalo dos veces.