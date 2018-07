El video de la brutal agresión a una mujer en la calle que paraliza a Francia

Marie Laguerre, de 22 años, compartió el video del momento en el que un hombre que la acosaba, la sigue para pegarle

Por defenderse, resultó doblemente agredida.

Una estudiante francesa contó cómo un hombre la golpeó en la cara después de que ella le dijera que detuviera el acoso al que la había sometido.

Marie Laguerre compartió en redes un video de una cámara de seguridad que muestra el momento en el que el hombre le pega afuera de un café en el noreste de la capital francesa.

El video se ha vuelto viral y ha coincidido con la iniciativa del gobierno de imponer multas por acoso callejero.

Los infractores tendrán que pagar entre US$105 y US$870, de acuerdo a las nuevas normas que están listas para ser aprobadas en el parlamento esta semana.

La propuesta ha tenido eco entre las mujeres francesas, ya que el movimiento #MeToo y su equivalente francés #BalanceTonPorc (“Delata a tu cerdo”) han ganado popularidad en el país.

¿Que pasó?

Laguerre, de 22 años, estaba volviendo a casa de su trabajo el martes pasado cuando un hombre comenzó a hacerle comentarios obscenos y degradantes y “ruidos con connotaciones sexuales”, según explicó la joven a medios franceses el lunes.

“No era la primera vez, ese día, esa semana o ese mes. Había ido aumentando. Me enojé y le dije ‘cállate’. No pensé que lo oiría, pero lo hizo”. contó.

El hombre se enojó y le arrojó un cenicero, pero por unos centímetros, el objeto no alcanzó a Laguerre.

Después de intercambiar insultos, el hombre caminó hacia ella y las cámaras del café lo grabaron golpeándola.

“Sabía que me iba a pegar. Pude haber huido (…). (Pero) no iba a agachar la cabeza y ciertamente no me iba a disculpar”, dijo.

Él la golpeó con fuerza en la mejilla y siguió gritándole.

Mientras las personas sentadas en el café increpaban al hombre, la joven retomó el camino a su casa, pero luego decidió volver al lugar para tomar declaraciones de testigos y reportar el hecho a la policía.

¿Cómo reaccionó la gente?

El dueño del café le dio el video a Laguerre para ayudar a atrapar al atacante. Hasta el lunes, las imágenes se habían visto más de un millón de veces en YouTube.

La muchacha dijo que luchar contra una agresión así era difícil, pero que todas las mujeres se veían afectadas por esta y que era hora de decir basta.

“No puedo callar y no debemos permanecer en silencio”, escribió en Facebook.

La ministra francesa de Igualdad, Marlene Schiappa, le dijo al periódico Le Parisien que estaba indignada por el ataque y que el objetivo de las multas era imponer una clara prohibición social sobre el acoso.

La funcionaria denunció que varias mujeres se habían quejado de haber sido manoseadas en la calle cuando Francia celebró su victoria en la Copa del Mundo.

La fiscalía de París está investigando el caso de Marie Laguerre por acoso sexual y violencia armada, aunque el hombre todavía ha sido identificado.

Getty Images La popularidad del movimiento #MeToo ayudó a aumentar la cantidad de mujeres que participan en las protestas (en el globo se lee “Mujeres, la lucha continúa”).

Qué hacer si sufres acoso

El grupo francés #Stopharcelementderue (Detengan el acoso callejero) ofrece los siguientes consejos a cualquier persona que se sienta amenazada en un lugar público:

Ignora al acosador y anda a un lugar seguro, como una tienda o un restaurante

Si te sientes lo suficientemente seguro, responde con calma y firmeza, pero sin disculparte

El colectivo recomienda pedir ayuda a los transeúntes o pasajeros, si es posible.

Insultar al acosador podría causar una respuesta violenta, advierte. Si esto sucede, o si un acosador te amenaza o te sigue, la mejor respuesta es ponerse en contacto con la policía.