Hispana católica demanda a su jefa por forzarla a coquetear y hacerse pasar por judía

Alega haber sido víctima de discriminación racial y religiosa

Melissa Martínez está demandando a su ex jefa y al centro comunal “92nd Street Y” en el Upper East Side, por discriminación racial y religiosa.

Martínez, quien creció como católica y ahora es una ministra interreligiosa ordenada, alega que su ex supervisora Melanie Brown la empujó a “conocer y casarse con un buen chico judío”.

La demanda indica que Brown “buscó imponerle su religión y creencias judías a Martínez” los tres meses que trabajó bajo su supervisión el año pasado.

Brown le dijo a Martínez “que la 92nd Street Y es una organización judía (… y) preferían a los empleados judíos“, según la demanda presentada en la Corte Suprema de Manhattan.

También le dijo a Martínez que llevara consigo sus tarjetas de presentación como trabajadora de ese centro para poder “conocer y casarse con un buen chico judío”, dice la demandante.

Incluso instruyó a Martínez a usar un vestido favorecedor y “coquetear” con los clientes en una reunión porque eran “muy lindos chicos blancos del medio oeste”, según los documentos judiciales. Cuando se quejó fue amonestada, informó New York Post.

No se ha especificado el monto que Martínez busca como compensación. Los demandados no han emitido comentarios, y Brown ya no trabaja allí.