¡No laves ni reutilices los condones!

Por increíble que parezca, mucha gente en EEUU reutiliza los condones e incluso, como una dudosa señal de higiene, los lava antes de volver a usarlos. Esta peligrosa práctica de reciclaje ha llegado a niveles alarmantes, tanto que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) hicieron un llamado al público a través de Twitter para detener esta costumbre.

“Lo decimos porque la gente lo hace: ¡No laves ni reutilices #condones! Usa uno nuevo para cada acto #sexual”, señala el preocupante tuit de los CDC, e incluye una liga a su información sobre la efectividad del preservativo.

We say it because people do it: Don’t wash or reuse #condoms! Use a fresh one for each #sex act. https://t.co/o3SPayRf9m pic.twitter.com/AwkPqE9YMl

— CDC STD (@CDCSTD) 23 de julio de 2018