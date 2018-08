Las curvas a las que Rihanna no piensa renunciar

Regresará al gimnasio para bajar de peso, pero...

Con 30 años recién cumplidos y pasados 13 desde su exitoso debut musical con el tema ‘Pon de Replay’, poco queda ya de esa Rihanna algo inocente y, todo sea dicho, bastante delgada que le cantaba a los amores idealizados y que encarnaba a la perfección la impulsividad e ingenuidad que en ocasiones caracterizan a la juventud.

De hecho, la propia intérprete presume abiertamente estos días de haber ido ganando, a base de tiempo y experiencia, el carácter y la fortaleza necesarias para hacerse valer en la industria de la música y, sobre todo, para defenderse de todos aquellos que se atreven a juzgarla por la figura exuberante y algo voluptuosa que luce en la actualidad.

“Tengo intención de volver al gimnasio para recuperar la forma y todo eso, pero espero no perder ni mis nalgas, ni mis curvas y tampoco mis muslos. Puede que pierda un poco, pero no todo”, ha explicado en el nuevo número de la edición británica de Vogue al tiempo que irradiaba una evidente confianza en sí misma. “Y también pienso en mis pechos, me aterraría pensar que los voy a perder por completo”, ha bromeado en la misma conversación.

Además de reivindicar lo saludable de su actual silueta y dejar patente que se encuentra muy a gusto en su propia piel, la intérprete también ha revelado cómo ha ido cambiando su percepción de la gente que le rodea en su fascinante vida de estrella del pop con el paso de los años y después de algún que otro desengaño.

“Soy muy selectiva en el tema de los amigos. Ya no me abro como antes a la hora de lidiar con extraños, y cuando encuentro personas que de verdad son leales y buenas, hago todo lo posible por no perderlos. Llevo en este mundo desde que era una adolescente, así que estas personas de las que hablo se convierten en mi familia”, ha asegurado.