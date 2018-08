El misterioso y divertido robo de zapatos que se ha vuelto viral en redes sociales

La divertida reacción de este ladrón de zapatos conquista hasta al más estricto corazón

¿Alguna vez te has visto buscando algo durante horas sin poder encontrarlo?

Si vives solo, inmediatamente piensas que lo robaron o que te estás volviendo loco porque no sabes dónde lo pusiste. Esto es más o menos lo que pasó a la protagonista de este vídeo que se ha hecho viral. No nos extraña que así haya sido, ¡no podrás parar de reír!

Una mujer se despertó y descubrió que faltaba uno de sus zapatos deportivos favoritos.

Cada día los pone en el mismo lugar una vez que se los quita, pero esa mañana no los encontró. Bueno, encontró solo uno.

Ella y su perro, Azlan, un husky siberiano son los únicos que estaban en la casa, así que no había lugar para muchos más sospechosos.

A muchos perros les gusta masticar zapatos e incluso olfatear zapatos, pero, ¿robarlos para luego esconderlos?

La mujer decidió enfrentarse a Azlan y preguntarle si sabía algo sobre el asunto. Por suerte, filmó toda la escena y la subió a YouTube.

Por supuesto que ya sabía que Azlan era culpable, pero necesitaba que él lo admitiera. El perrito no fue muy hábil ocultando su culpabilidad, pero no queríaadmitir que había escondido los zapatos. Hasta que no tuvo más remedio.

“Azlan, sé que me robaste el zapato. Ve a buscarlo y tráelo de vuelta “, con esas palabras la dueña consiguió recuperar su zapato y también grabar un vídeo que está haciendo reír a muchas personas.