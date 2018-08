¿Murió ‘La Diabla’ en ‘Sin senos sí hay paraíso 3’ de Telemundo?

El personaje que ha interpretado Majida Issa podría haber desaparecido

La tercera temporada de “Sin senos sí hay paraíso” está más intensa que nunca y el personaje de “La Diabla” que interpreta Majida Issa está en peligro.

Los que siguen la serie de Telemundo saben que el personaje antagónico cayó en la TEA y ahora ellos le piden que entregue a “El Titi” (Gregorio Pernia).

Ella se encuentra renuente a ayudarlos ya que su vida correría peligro y les pide que le cambien el rostro.

En su traslado “El Titi” la localiza y la manda a matar. Los hombres encargados usan una bazuca para terminar con el vehículo que la transportaba, pero no contaron con que “La Diabla” tenía más vidas que un gato.

“La Diabla” sobrevive la explosión y su rostro queda completamente desfigurado.

Al parecer toda esta trama se debe a que hay cambio de actriz. Majida Issa confirmó la noticia en marzo de este año cuando dijo que solo participaría hasta la temporada que actualmente transmite Telemundo.

“Ya se está planeando la nueva temporada, pero tengo claro que solo voy hasta esta. Termino de grabar en abril. De ahí en adelante no sé muy bien qué va a pasar con ‘Sin senos sí hay paraíso’. No estoy dependiendo de eso, pues tengo otros proyectos. Este año me verán en una película y empezaré con el rodaje de una serie de Netflix. También quiero dedicarme a mi música”, reveló Issa a la revista TVyNovelas Colombia.

Majida no es la primera actriz en interpretar a “La Diabla” ya que en “Sin senos NO hay paraíso”, María Fernanda Yepes fue quien dio vida al personaje antagónico.