Por qué puede ser muy útil para la familia usar el “Plan-X” con los adolescentes

El 'Plan-X' de este papá para ayudar a los adolescentes a combatir la presión de grupo se hizo viral

El blogger y padre de tres Bert Fulks tiene una manera discreta de sacar a los niños de situaciones difíciles.

En una publicación reciente del blog, Fulks, quien vive con su esposa y tres hijos en West Virginia, presentó el “Plan-X”, que sirve como un “salvavidas” para los niños en escenarios incómodos.

El código de texto -sus hijos escriben y envían un mensaje con la letra “X” solamente, si algo los hace sentir incómodos-, es seguido por el padre que llama al niño y sigue este guión básico:

“¿Hola?”

“Danny, algo ha surgido y tengo que ir a buscarte ahora mismo”.

“¿Que pasó?”

“Te lo diré cuando llegue allí. Prepárate para partir en cinco minutos. Voy en camino.”

“En ese momento, Danny les dice a sus amigos que algo ha sucedido en casa, que alguien viene a buscarlo, y que se debe ir”, escribe Fulks. “En resumen, Danny sabe que tiene una salida; al mismo tiempo, no hay presión sobre él para que se burlen o lo presionen sus amigos o las personas que lo rodean. Él tiene la libertad de protegerse a sí mismo mientras continúa creciendo y aprendiendo a navegar su mundo “.

¿La condición?

Fulks dice que el plan-X “viene con el acuerdo de que no emitiremos juicios y no haremos preguntas”, lo que asegurará que se genere confianza entre padres e hijos.

La “advertencia” en esta regla, sin embargo, es la expectativa de que se informa un peligro real, ya que esta es una “obligación moral”.

“Aunque estoy en la mitad de los cuarenta, todavía estoy en contacto con ese chico torpe que a menudo se sentía atrapado en las corrientes impredecibles de las experiencias de adolescentes”, escribe Fulks. “No puedo contar las veces en que el sexo, las drogas y el alcohol se precipitaron en mi joven mundo; No estaba preparado para nada de eso, pero no sabía cómo escapar y, al mismo tiempo, no castrarme socialmente.

“Cuando era adolescente, bajar el alcohol parecía mucho más fácil que ofrecerme para el castigo, interminables regaños e interrogatorios, y el posible final de la libertad tal como lo conocía”.

La gente dice que él, como otros padres, puede lamentar la infiltración de la tecnología en los hogares, especialmente cuando los mensajes de texto se producen en las habitaciones. Pero continúa: “Los teléfonos celulares no van a desaparecer, así que tenemos que encontrar formas de utilizar esta tecnología para ayudar a nuestros hijos de cualquier manera que podamos”.

Él insta a otras familias a implementar un plan X en sus propios hogares, y elaboró ​​más de 500 comentarios sobre el asunto. Fulks dice que los lectores han compartido historias hermosas y trágicas con él como resultado.

Uno escribió: “Me encanta esto. Tengo dos hijos pequeños y espero que nunca necesiten usarlo, pero saber que tienen este mecanismo de escape es muy tranquilizador “.

Fulks dice que está impresionado por la respuesta al plan-X. “Lo más increíble para mí personalmente es que he escuchado de tantos padres en todo el mundo, que como resultado, han comenzado a tener conversaciones con sus hijos. Para jugar un papel muy pequeño en eso, estoy realmente muy honrado “, dijo Fulks a People.