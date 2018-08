Organizadores del GP de México de Fórmula 1 responden a Ana Guevara

Frenaron en seco a la próxima directora de la Conade

CDMX, México – El destino de la Fórmula 1 en el México pasará más por el escrutinio de la Secretaría de Turismo y del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) que del de la Conade.

Tras las declaraciones de Ana Gabriela Guevara, próxima dirigente de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en torno al alto costo del Gran Premio de México de la F1, fuentes cercanas a la organización de la carrera aseguraron que la decisión sobre el futuro de la carrera no pasa por la dependencia de la que estará a cargo la exatleta, sino por las entidades citadas.

“(Hay que ver) prioridad, efectos, qué queremos y cuánto cuesta. No me disgusta el tema de la Fórmula 1, pero me parece que es demasiado dinero. No me molesta que haya eventos, tampoco, pero me parece que para la Ciudad de México no debe ser la lógica total”, dijo Guevara el miércoles en entrevista.

En 2014, el Gobierno, a través del CPTM, planteó el traer de nuevo la F1 como estrategia de posicionamiento turístico mundial que dejaría una derrama estimada de 190 millones de dólares y 18,000 empleos temporales directos e indirectos.

Para el Gran Premio de México, el CPTM ha pagado a la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) -empresa privada que también ha invertido para que la máxima categoría se mantenga en el país- 213.3 millones de dólares en cinco exhibiciones, de los cuales ya se hicieron cuatro y, para este 2018, se deberían de recibir los últimos 43.56 mdd.

En 2019 se cumplen los 5 años de contrato que se firmaron con la F1, por lo que a finales de 2018 se tendrá que decidir si se renueva el acuerdo o se cancela.