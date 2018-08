Hermana de Majida Issa con ‘miedo’ a ser ‘La Diabla’ en ‘Sin senos sí hay paraíso’

Por problemas de salud la actriz no pudo hacer las escenas con las quemaduras

Telemundo se vio en la necesidad de cambiar a Majida Issa, “La Diabla”, en una de las secuencias de “Sin senos sí hay paraíso“. El personaje vive un atentado y queda quemada de la cara, pero Issa es alérgica a la prótesis que tendría que usar.

Para darle continuidad al personaje se recurrió a la hermana de Majida, Jordana Issa, quien ya había participado en la serie pero en otro personaje distinto. El proceso para la actriz fue difícil y se asustó a darle vida a “La Diabla”.

“Fue muy duro y me asusté mucho. Majida me dijo ‘por fa yo confío ciegamente en ti y sé que lo puedes lograr porque más o menos somos parecidas’ y yo decía ‘ay Dios Santísimo en qué me metí’”, dijo Jordana a People en español.

Majida ha interpretado al personaje por varias temporadas y Jordana no se sentía a la altura de su hermana.

“Yo me veía y yo decía ‘no, al lado de mi hermana por Dios…’. Me daba mucho miedo porque es un personaje muy fuerte”, añadió.

Lo que le dio seguridad fue precisamente tener a su hermana al lado dándole consejos de como interpretar a “La Diabla”.

“Maji los primeros días estuvo ahí y me decía ‘yo respiraba así, yo respiraría así, La diabla respiraría así y hablaría así y se movería así’. Ella estuvo como mi coach la mayoría del tiempo que pudo y si no hubiera sido porque ella está ahí conmigo yo creo que no se hubiera logrado así porque para el parecido físico tenemos y de voz también tenemos muy similar pero es que ella manejaba unos tonos precisos para diferentes situaciones, para diferentes emociones…”, contó.