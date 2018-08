¡Sorpresa! Roberto Hernández conducirá ‘Nuestra Belleza Latina’ con Alejandra Espinoza

"Me siento muy protector de las mujeres"

Roberto Hernández, a quien vemos a diario haciendo entrevistas en ‘El Gordo y la Flaca’, será en esta temporada de ‘Nuestra Belleza Latina’, quien le cuide las espaldas a Alejandra Espinoza… Sí él será el co-presentador encargado del backstage del reality de los domingos de Univision.

Feliz con esta oportunidad que le ha dado la cadena y la producción de ‘Nuestra Belleza Latina’, y a días de casarse con su pareja Danella Urbay, hablamos en exclusiva con el joven cubano que dice sentirse que está tocando el cielo con las manos.

Pregunta: ¿Qué significa este nuevo desafío en tu carrera?

Roberto Hernández: Me siento súper contento de estar por primera vez en ‘Nuestra Belleza Latina’, y creo que caí en el mejor momento, en este concepto de ‘sin tallas, sin límites y sin excusas’, porque estaban dejando un gran grupo de mujeres bellas y fuertes afuera, y eso lo estamos viendo ahora con la diversidad que hay… Era tiempo que hiciéramos algo así. Me siento súper feliz y honrado de estar conduciendo con la primera reina de ‘Nuestra Belleza Latina’, que además, en aquel momento, yo voté con ella.

P: ¿Cómo te llegó la propuesta?

R.H: Yo estaba en ‘El Gordo y la Flaca’ y me llamaron para hacer la prueba de cámara para estar en backstage, y la recibí feliz porque soy un fan de ‘Nuestra Belleza Latina’. Detrás del escenario es donde pasa todo. No solamente soy el host sino como el consejero, y el que escucha las historias fuertes de estas chicas, y siento que de cierta manera me podrían afectar.

P:¿Por qué crees que las historias de las participantes te podrían afectar?

R.H: Porque me siento muy protector de las mujeres, y el escuchar estas historias me imagino a mis hermanas o mi mamá… Maltrato, violaciones, que te preguntas: “¿cómo puede ser posible?”… Siento que en cierto momento me va a poder afectar.

P: De lo que has visto hasta ahora ¿qué ha sido lo que más te a impactado o sorprendido?

R.H: La diversidad que hay, porque lo mismo ves una chica de 19 años, como a una mujer de 53, y son totalmente diferentes, pero no cambian el sueño y el anhelo de estar trabajando como talento de Univision… Tú no te imaginas que hay una persona de 53, 45 que tenga todavía esas ganas, a lo mejor está en esa etapa de su vida de dedicarse a la familia, de querer estar tranquilas, y yo les aplaudo eso, porque si tu quieres hacer algo no importa la edad que tengas.

P: Cuando ves a todas estas mujeres que están felices de poder luchar por poder cumplir sus sueños, pero también sufren por lo mismo, ¿qué piensas?

R.H: Me acuerdo de la mujer de 53 años que se presentó en las audiciones y dijo: “Yo no estoy compitiendo con las chicas, estoy compitiendo conmigo misma”… Porque al final evaluamos a la persona y no en grupo. Cuando estamos con la de 19 años no la estamos comparando con la de 53. Obviamente, si hay retos van a competir, pero es demostrar la personalidad que tu tienes no importa la talla o la edad.

P: ¿Sigues en ‘El Gordo y la Flaca’ o se termina esa etapa?

R.H: Seguimos, fue el primer show que me brindó la oportunidad, me abrió las puertas con Mariela Cardona, mi productora, con todo el grupo, con Raúl de Molina y Lili Estefan que me han recibido con tanto cariño… Aunque no esté ahí, esa es mi casa.

P: En este momento los medios están atravesando una fuerte crisis y cada vez son menos las oportunidades de trabajo, ¿cómo te sientes tú de ser de los privilegiados que siguen creciendo?

R.H: Para mí no fue fácil estar aquí, a veces la gente piensa que porque estás ahí ya, lo mismo que pasa con los deportistas, no ven el esfuerzo que uno hace. Me costó entrar a esta cadena tan importante que es Univision… Fue hacer casting, y creo que el ejemplo que están dando estas chicas es para todos. Así como estas chicas van a recibir varios ‘no’, no va a ser la última vez que vengan… Yo recibí varios “no’ en Univision pero seguí intentando, por ahí me faltaba preparación, me preparé y aquí estoy.

P: ¿Qué le dices a estas concursantes que van a quedar dentro de la universidad de ‘Nuestra Belleza Latina’ para que puedan aprender en esta etapa ganen o no?

R.H: Que sean ellas mismas. Que aprendan a escuchar, mientras tú sepas escuchar y tomar todas las enseñanzas, esto te va a hacer crecer como talento y como persona. Tener seguridad, tener carácter para poder aprender, y seguir aunque no hayan ganado, no quitar el pie del renglón.