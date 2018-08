Cardi B abrirá la ceremonia de los MTV Video Music Awards

Goza de su nueva faceta como mamá

Teniendo en cuenta que su primogénita Kulture -fruto de su matrimonio con el rapero Offset- llegó al mundo hace poco más de un mes y se ha convertido sin lugar a dudas en su máxima prioridad, hasta el punto de llevarle a cancelar varios conciertos que tenía programados en octubre y noviembre, resulta cuando menos sorprendente que la cantante Cardi B haya anunciado ahora que será precisamente ella quien se encargue de abrir, el próximo 20 de agosto, la esperada ceremonia de entrega de los MTV Video Music Awards.

“Los veré a todos allí”, ha escrito la estrella del hip hop en su cuenta de Twitter al tiempo que compartía la imagen con la que la cadena desvelaba la identidad de la intérprete que iniciará la ronda de números musicales de la noche.

El hecho de que la neoyorquina haya sido elegida para protagonizar la primera actuación de la velada -la más importante de todas las que se celebrarán en el Radio City Music Hall de Nueva York la semana que viene- ilustra a la perfección la rapidez con la que Cardi B se ha convertido en una de las mayores superestrellas del planeta. Y es que en la edición del año pasado a la rapera solo la invitaron para que amenizara, junto a otras jóvenes promesas de la canción, las horas previas al inicio de la retransmisión televisiva.

Por otro lado, la noticia dejará encantados y muy ilusionados a todos aquellos fans de Cardi que habían asumido ya que no la volverían a ver sobre un escenario al menos hasta la próxima primavera, como dejaba entrever ella misma al explicar las razones que le habían empujado a no ejercer como invitada especial en el tramo estadounidense de la gira de su amigo Bruno Mars.

“Creo que subestimé todo esto de ser madre. No solo no me encuentro físicamente preparada para embarcarme en una experiencia tan intensa, sino que tampoco estoy lista para dejar a mi bebé atrás, sobre todo desde que mis médicos me dijeran que no es saludable para ella estar tanto tiempo en carretera”, indicaba a través de su perfil de Twitter.