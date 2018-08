¿Aracely Arámbula estará en segunda temporada de ‘Luis Miguel La Serie’?

La actriz responde a rumores de que su historia con "El Sol" se incluiría en la posible secuela de la serie

Aracely Arámbula, está en contra de que la madre de Luis Miguel, a raíz de la serie, sea objeto de bur­las en memes, pues considera que Marcela Basteri fue una gran mu­jer y madre.

“Yo respeto lo de la serie, pero hay memes que no me parecen en nada porque no causan gracia, co­nozco el tema de Marcela de una manera familiar y con eso me que­do, pero no me parece que se bur­len de ella, es algo que duele y es un tema que respeto porque es la abuela de mis hijos y siempre será así”, aseveró.

Aracely, asegura que no estará en la segunda temporada de la se­rie de quien fue hace años, el amor de su vida, Luis Miguel.

“No sé si haya una parte dos, no creo que vayamos a salir. Es una historia tan bonita y de bendición, porque mi hijos son una bendi­ción en mi vida y en la de él, pe­ro yo creo que en este momento y en esta temporada, no se contará”, concluyó.

“La Chule” dice estar concentra­da en este momento en sus pro­yectos. “Vengo con ‘La Doña 2’ y ‘MasterChef 2’, en eso me ocupo”, dijo Aracely.