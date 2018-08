Aún en la calle y con un manual de consejos a casi un años del sismo en México

Vecinos de edificios en riesgo aún no logran recuperar sus viviendas ni saben qué sucederá con ellas

MÉXICO – Cuando Leslie Nequis dejó su edificio Centauro, un monstruo de 56 departamentos ubicado en la colonia Doctores de la capital mexicana, la vivienda parecía a punto de derrumbarse entre grietas y pintura botada . “Me fui porque no me daba confianza, pero aún no sabemos qué tan alto es el riesgo real“.

Hace casi un año que los vecinos afectados por el sismo que sacudió a la Ciudad de México con un saldo de 369 muertos muertos y miles de los damnificados están entre la espada y la pared porque muchos de ellos han aprendido a base de tropezones cómo proceder para recuperar un lugar donde vivir. Y no lo han logrado.

Entre sus principales quejas destaca el desorden de la burocracia: existen múltiples trámites que se duplican -o incluso se contradicen- y se hacen en distintas ventanillas de distintas dependencias, en lugar de ser coordinados y centralizados en un expediente único bajo la responsabilidad de la Comisión de Reconstrucción.

Ante ello, las personas damnificadas han invertido tiempo, energía y recursos extras, mientras la incertidumbre y la posibilidad de impunidad, aumentan en este proceso de reconstrucción.

El edificio Centauro tiene grietas y daños visibles desde 2014. Sin embargo, el dictamen de ese año no fue entregado a quienes ahí habitaban y únicamente se notificó informalmente que el edificio sí podía continuar en uso. Con el sismo del 7 de septiembre de 2017, los daños se hicieron más evidentes, pero tampoco se recibió dictamen y finalmente el del 19 de septiembre agravó los daños.

Los vecinos pagaron por una inspección privada que determinó que no hay daños estructurales, pero posteriormente el gobierno de la Ciudad de México, realizó otro dictamen en el que establece que el edificio sí tiene daño estructural, no puede ser habitado y debe ser demolido.

Así se quedó Leslie sin casa y con muchos otros problemas que han sido el pan de todos los días de los damnificados para quienes se creó un Manual Para la Reconstrucción con Dignidad CDMX, que busca ser una guía de lo que se debe hacer paso a paso, en caso de resultar damnificados a futuro con base en el presente.

“La reubicación es el traslado no sólo de las personas sino de todo el entorno en el que habitan hacia un territorio que garantice su seguridad, sin embargo, la Ley para la reconstrucción no la menciona; de hecho, se habla de daño sólo”, advirtió Laura Freyermuth, integrante de Ciudadanía19s y recopiladora del manual.

“CIUDADANIA19s elaboró el manual, que ofrece una mirada integral para que, de manera colectiva, exijamos una ciudad realmente segura y no soluciones a cuentagotas“.

Esto incluye protocolos y procedimientos claros y puntuales para atender la emergencia desde condiciones dignas, cómo recuperar documentos, entender el sistema de protección civil, un atlas de riesgo, cómo reportar cuando no suenan alarmas y pasos para recuperar el patrimonio.