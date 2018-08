Foto: El noble gestó de una policía que amamantó a un niño en un hospital

Celeste Ayala se encontraba de guardia en un hospital infantil en Argentina y fue la única que supo cómo calmar a un pequeño que se encontraba en el lugar

A pesar de todo lo difícil que se vive en determinadas partes del mundo, nunca se debe perder la esperanza de que aún existen millones de personas con buen corazón, dispuestas a ayudar a los demás.

Una de ellas es una mujer llamada Celeste Ayala, quien es miembro de la policía de una ciudad argentina llamada Berisso, y quien hace poco le tocó hacer guardia en el hospital infantil de La Plata.

Ahí, Celeste se percató que había un bebé que no paraba de llorar, a pesar de los cuidados de los médicos y enfermeras. Luego de un buen rato de escucharlo desesperado, Celeste decidió acercarse a él y siendo ella madre, siguió su instinto y descubrió que lo que tenía era hambre, por lo que sin pensarlo, lo cargó y comenzó a amantar.

Uno de sus compañeros le tomó una foto realizando este acto, la compartió en Facebook y se hizo viral.

“Cuando me enteré de que era de Berisso, me acerqué y noté que el menor lloraba desconsoladamente; fui mamá hace poco, y me di cuenta de que tenía hambre, se llevaba la mano a la boca, así que pedí abrazarlo y amamantarlo. Fue un momento muy triste, me partió el alma verlo así; la sociedad tiene que sensibilizarse al máximo ante estas cosas que afectan a los nenes, no pueden seguir pasando”, comentó esta mujer policía en entrevista, mostrando su buen corazón.