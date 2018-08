Menores indocumentados en peligro por redes de tráfico humano en NY

La joven de 20 años, que pidió no compartir su identidad, es indocumentada, uno de los factores principales que la mantuvo alejada de llamar al 911 y reportar su caso. Yina contó que tenía 16 años al momento de su llegada, y que estaba preparada para trabajar, pero al poco tiempo se percató que sus anhelos del Sueño Americano , no significaban lo mismo para quienes la habían traído.

“Yo no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo”, dijo Yina, quien recordó que fue trasladada varias veces a distintas viviendas en Long Island. “No podía hacer nada porque en ese momento no entendía lo que me estaba pasando”.