Suspenden Miss Venezuela 2018 por escándalo judicial

LA ORGANIZACIÓN MISS VENEZUELA, QUEREMOS INFORMAR A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL: QUE MOTIVADO A LA SENTENCIA DICTADA EL DÍA 16 DE AGOSTO POR EL TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, SE DICTÓ MEDIDA CAUTELAR POR SOLICITUD DE VERUSKA BETANIA LJUBISAVLJEVIC RODRÍGUEZ, EN DONDE, ENTRE OTRAS COSAS, SE ORDENA A NUESTRA EMPRESA, LA INMEDIATA SUSPENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL CERTAMEN MISS VENEZUELA EN SU PRÓXIMA EDICIÓN A EFECTUARSE EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018. LA ORGANIZACIÓN MISS VENEZUELA NO COMPARTE NI ESTÁ DE ACUERDO CON ESTA DECISIÓN, PERO ESTÁ EN EL DEBER DE ACATARLA. A TRAVÉS DE NUESTROS ABOGADOS EXPONDREMOS AL JUEZ DE ESE TRIBUNAL, TODOS LOS ARGUMENTOS Y DEFENSAS PARA QUE ESA TEMERARIA E INFUNDADA DEMANDA SEA DESESTIMADA, Y ASÍ, TANTO LA PRESENTACIÓN OFICIAL DE LAS ASPIRANTES AL CERTAMEN DE BELLEZA MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS, COMO TAMBIÉN EL EVENTO PARA QUE LA CORONACIÓN DE SUS MISSES, SE REALICEN PRÓXIMAMENTE, YA QUE RATIFICAMOS QUE TODAS NUESTRAS ACTUACIONES SE ENCUENTRAN APEGADAS A LA LEY Y A LOS CONTRATOS SUSCRITOS. POR AHORA Y MUY A NUESTRO PESAR, HEMOS DECIDIDO NO REALIZAR LA PRESENTACIÓN OFICIAL DE LAS ASPIRANTES A LA CORONA DEL MISS VENEZUELA PREVISTA PARA EL DÍA SÁBADO 18, A LAS 07:00 PM. LA ORGANIZACIÓN MISS VENEZUELA Y CONEVENTOS PUBLISHING, SE RESERVAN EL DERECHO A EJERCER LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA RECLAMAR TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE TAL MEDIDA NOS CAUSA. COMITÉ EJECUTIVO DE MISS VENEZUELA.

