Diáspora puertorriqueña en Florida cataloga de “duro golpe” a la comunidad los nuevos mapas electorales de Ron DeSantis

NUEVA YORK – La Mesa Boricua de Florida tronó contra el plan del gobernador Ron DeSantis para rediseñar los mapas electorales, ya que diluirá el voto boricua en el estado que al momento es el que alberga la mayor cantidad de miembros de esa comunidad en el país.

La coalición, compuesta por varias organizaciones de puertorriqueños en el estado como “Boricua Vota”, indicó que la redistribución a la que se le dio paso ayer representa un “duro golpe” para los puertorriqueños y sus derechos electorales.

“Con este nuevo mapa aprobado en Tallahassee ayer (miércoles), en vez de que los electores escojan a sus candidatos, estos eligen a sus electores. Para los puertorriqueños en Florida, esta redistribución de distritos asesta un golpe duro, porque diluye nuestro voto y por ende nuestra capacidad de elegir quien nos representa”, afirmaron los activistas en declaraciones escritas a pedido de El Diario.

A juicio de los miembros de La Mesa Boricua, el gobernador y sus aliados en la Legislatura buscan adelantar los intereses electorales del Partido Republicano en violación a la Constitución estatal.

“Según la Constitución de Florida, diseñar mapas electorales para favorecer a cualquier partido político es ilegal. Sin embargo, por el pasado año, escuchamos múltiples excusas del gobernador y sus lacayos en la legislatura para rediseñar los distritos y favorecer a su partido, a petición del presidente, e ignorando la constitución de Florida, y la justa representación de las comunidades. Además, viola la Constitución floridana, y la voluntad de los votantes que en el 2010 aprobaron la enmienda de distritos justos por un abrumador 63%”, plantearon.

A juicio de los activistas boricuas, DeSantis debería atender problemas como el alto costo de vida en lugar de intentar consolidar su poder.

“Es muy decepcionante que, en vez de hacer su trabajo para reducir el costo exorbitante de los alimentos, los seguros y los servicios públicos en Florida que nos afecta a todos, incluyendo al más de un millón de boricuas que han hecho de Florida Central su hogar, los políticos como Ron DeSantis y su Legislatura crean que están por encima de la ley y utilicen nuestro dinero de impuestos en trucos políticos e ilegales para consolidar su poder, reescribiendo las reglas y silenciando las voces de los constituyentes que merecen decidir qué es lo mejor para su futuro”, puntualizaron.

La legislatura de Florida aprobó este miércoles un nuevo mapa congresional con el fin de que los republicanos ganen ventaja electoral en el estado.

La acción está enmarcada en iniciativas similares en otros estados como Texas y California de cara a las elecciones de medio término en las que se renovará la totalidad de la Cámara y un tercio del Senado.

La votación se dio dos días después de que DeSantis presentara su propuesta. También, ayer,la Corte Suprema de Estados Unidos revocó una disposición racial clave de la Ley de Derechos Electorales (VRA) que detractores del fallo anticipan tendrá efectos nocivos en comunidades de minorías.

El gobernador habría suministrado el rediseño a los legisladores para su evaluación apenas unas 24 horas antes de la sesión especial.

Un reporte de Orlando Sentinel destacó que el plan de DeSantis fragmentará el voto latino, que incluye el de los puertorriqueños, y los distribuirá entre varios distritos de tendencia republicana. El informe señala que la movida estaría en violación de las “Enmiendas de Distritos Justos” (Fair Districts) del estado, además de que sería anticonstitucional.

Al momento, los republicanos ocupan 20 de los 28 escaños de Florida en el Congreso.

Con el cambio, los distritos ocupados por los demócratas Kathy Castor, Lois Frankel, Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz resultarían afectados o los cuatro escaños podrían quedar en manos republicanas.

En el caso del escaño de Soto, de origen boricua y quien representa a Kissimmee en el distrito 9, este pasaría a estar inclinado considerablemente al Partido Republicano.

Además, bajo la redistribución, el representante Jared Moskowitz pasaría a formar parte de un nuevo distrito.

En una entrevista por FOX News, el gobernador planteó que los nuevos mapas se tenían que hacer desde hacía mucho tiempo.

“Yo veté los mapas legislativos en el 2022. Terminamos haciendo un mapa comprometido, nos deshicimos de un distrito racialmente inclinado mediante ‘gerrymandering’ en el norte de Florida. Pero seguimos teniendo uno en el sur de Florida, que yo no creo que es constitucional. Este mapa remueve ese ‘gerrymandering’ racial. También estamos en una situación en Florida…hemos tenido un ‘boom’ poblacional masivo. Nosotros tenemos distritos congresionales, el 14, por ejemplo, que tiene 100,000 votos menos que el distrito 12, que están cerca, porque ha habido un crecimiento en ciertas partes del estado. Así que yo siempre he querido hacer esto. Yo creo que los números lo justifican…”, defendió DeSantis.

En respuesta a la controversia, Soto compartió por la red social X que DeSantis le declaró la guerra a los puertorriqueños y latinos del centro de Florida.

“En el proceso, viola las Constituciones de EE.UU. y de Florida. Esto no se trata de una sola persona, incluido yo. Se trata de destruir la representación de nuestra comunidad. Es inaceptable”, aseveró.

Unos 1.2 millones de boricuas residen en Florida con la mayor concentración en áreas como Orlando (Orange), Kissimmee (Osceola) y Sanford (Seminole).

De acuerdo con un informe de Brennan Center en el 2021 que cita datos del censo, los floridanos no blancos representaron más del 90% de las 2,736,877 personas que el estado sumó a su población en la última década como resultado del aumento en la población latina.

Gran parte del incremento de las comunidades en el centro de Florida se atribuye, precisamente, al crecimiento de la población puertorriqueña, especialmente en el área metropolitana de Orlando.

“En los condados de Orange y Osceola, las personas de ascendencia puertorriqueña constituyen la mayor proporción de la población latina. Para el año 2019, casi una de cada 10 personas que residían en los condados de Orange y Osceola había nacido en Puerto Rico”, especificó el análisis.

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