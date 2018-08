Video: Esto dijo Ivonne Montero tras la muerte de su ex Fabio Melanitto

El exintegrante de UFF recibió cinco impactos de bala afuera del departamento donde vive su supuesta pareja

Luego del asesinato de su expareja Fabio Melanitto el miércoles pasado, la actriz Ivonne Montero asegura que no teme a ningún tipo de agresión hacia su persona.

“No tengo temor, yo era completamente ajena a su vida desde el momento en que él salió de mi casa. Yo sabía que vivía en Zacatecas, y eso porque un reportero me lo hizo saber. Yo ya no tenía la menor idea de a qué se dedicaba”, afirmó Montero en conferencia de prensa.

El exintegrante de UFF recibió cinco impactos de bala afuera del departamento donde vive su supuesta pareja, en la Colonia Del Valle, según informaron las autoridades.

Ante las especulaciones sobre un posible nexo entre Melanitto y el narcotráfico, Montero aseguró desconocerlo.

Sin embargo, aseguró que la vida del padre de su hija se regía bajo el buen camino.

“Yo no creo que él haya estado metido en el narcotráfico. Le gustaba el trabajo duro.

“Es una noticia muy lamentable, muy triste para mí y las personas que lo conocemos. Me afectó más de lo que yo misma me puedo imaginar, por los recuerdos y todo lo que implica su pasar por mi vida“, expresó.

Además, extendió sus condolencias a los familiares del cantante.

“Lamento mucho por lo que está pasando su familia, creo que es algo que no se desea y nadie se merece”, dijo.

De acuerdo con Montero, la hermana del músico, Mariana, se encargará de hacer los trámites para cremar el cuerpo y llevarlo a los familiares del músico.

La actriz aseguró que está abierta a contribuir en la investigación que está realizando la Policía en caso de que sea necesario.

Expresó que también está disponible para convivir con la familia de Melanitto y llegar a una sana reunión junto a su hija Antonella, de seis años de edad.

“De mi parte no había esperanza de que él estableciera una relación con nuestra hija, porque en varias ocasiones lo busqué y me rechazó.

“Pero sí había esperanza de que él entrara en madurez y supiera que necesitaba estar presente”, sostuvo.

POR: Froylan Escobar

