Drogas o lío de faldas: Los motivos del asesinato de Fabio Melanitto de Uff! en México

Solo tenía 32 años y fue una estrella juvenil

Se ha cumplido una semana de la trágica ejecución de Fabio Melanitto, ex integrante del grupo pop Uff!, en la Ciudad de México y el móvil del asesinato sigue siendo un misterio.

Mientras su hermana arribó a México procedente de Italia para reclamar sus restos, las autoridades siguen investigando mientras las hipótesis afloran en diferentes medios de comunicación.

“No tengo idea, ya no formaba parte de mi vida, no sé a qué se dedicaba, con quién se juntaba o qué negocios tenía”, dijo Ivonne Montero en conferencia de prensa. La actriz mexicana procreó una hija con el intérprete venezolano, pero por desavenencias no hicieron vida juntos y se separaron.

“No hay de que le deseaba la muerte por lo que pasó entre nosotros, ni nada de eso”, aclaró Montero. “Él era buena persona”.

Las autoridades de la capital mexicana han confirmado que se trató de una agresión directa por lo que el robo es un móvil poco probable.

“Él presenta cinco heridas producidas por disparo de arma de fuego, primordialmente en la cara, en la cabeza y en la parte de la espalda. Definitivamente es una agresión directa la que tuvo esta persona. De acuerdo a las investigaciones que contamos en la carpeta de investigación, los testigos que han sido entrevistados señalan directamente esa agresión”, expresó Roberto Aguas García, Fiscal para la Investigación de Homicidios.

Otras versiones apuntan a que Melanitto salía con una mujer comprometida con otro hombre, lo que desató una venganza amorosa. Giuliana Rosas, una chica de 28 años, figura como su novia y acompañante en el momento del asesinato. Ella salió ilesa y se ha negado a dar declaraciones a la prensa.

El probable móvil que más fuerza ha tomado en medios de comunicación es la vinculación al crimen organizado o el narcotráfico y posibles deudas.

“Él ya había recibido amenazas, y es que por una parte, a Fabio siempre le gustó la buena vida, por eso trabajaba muy duro como gerente operativo de distintos bares y discotecas; además, estaba en pláticas para lo del reencuentro de Uff! Lamentablemente, sus decisiones no fueron las correctas”, dijo una persona a TVNotas que se identificó como amigo de Melanitto.

“Desde hace poco se juntaba con gente que andaba en malos pasos, ya sabes, con temas de drogas”, agregó.

El informante no dio más detalles, pero sugirió que su amigo andaba se equivocó al juntarse con criminales.

“Fabio era muy reservado; dudo que como tal estuviera en ese mundo, pero sí se rodeaba de gente que estaba metida en cosas muy cañonas, y de cierta manera se involucró”.

Melanitto de 32 años de edad deja una hija, a la que poco conoció, pero que su madre Ivonne Montero, está dispuesta a que su familia paterna conviva con ella.