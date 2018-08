Kim Kardashian dice: “Mi alma es muy modesta”

La celebridad reconoce que no suele vestir ropa "muy puritana" pero explica que hay otro lado de su personalidad del que solo sus amigos saben...

La estrella televisiva Kim Kardashian es plenamente consciente de que buena parte de la opinión pública, especialmente aquellos sectores más conservadores, suelen pensar en ella como una mujer que, ante todo, valora la sensualidad y la provocación a la hora de elegir sus estilismos y exhibir su poderoso físico en las redes sociales.

Y aunque no lo niega del todo, al mismo tiempo la esposa de Kanye West -madre de tres hijos junto al rapero- ha querido reivindicar ahora el lado más “modesto” y contenido de su personalidad, o de su “alma” como ha especificado ella, al describir con todo lujo de detalles las sensaciones que le embargaron al posar para la cámara ataviada con un revelador corsé de Andreas Kronthaler y un vaporoso vestido de la siempre transgresora Vivienne Westwood.

“Creo que la foto me muestra tal y como soy, porque en todo momento quise ser yo misma y hacer que la sesión de fotos fuera más sobre mi actitud que sobre la exhibición de mi cuerpo. Puede que la gente no me suela ver vestida con prendas demasiado puritanas, pero la verdad es que mi alma es muy modesta. Mis mejores amigos saben que así soy yo en realidad”, ha confesado la más famosa del clan Kardashian en una entrevista ligada al ‘making of’ de su última campaña para el especial CR Fashion Book.

De la misma forma, la omnipresente modelo, empresaria y máximo exponente de la telerrealidad ha aprovechado tan sincera conversación para desterrar de una vez por todas la imagen de “diva” que muchos hayan podido formarse de ella, aclarando para ello que siempre está abierta a sugerencias y consejos en las decisiones que toma en su vida profesional.

“No soy ninguna diva que aparece en el set y empieza a transmitir exigencias a la gente que va a trabajar con ella. Nunca he sido así, y no impongo aquellos ángulos y poses con las que voy a aparecer ante las cámaras. A veces me gusta también ‘disfrazarme’ y jugar con ciertas actitudes que en realidad no me representan especialmente“, ha aseverado.