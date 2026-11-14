Pronóstico del clima en Nueva York para este sábado 14 de noviembre

¿Qué ropa usar para salir a las calles de Nueva York este sábado? La predicción del clima para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme marca una temperatura máxima de 46 grados Fahrenheit (8ºC) y una mínima de 39 grados Fahrenheit (4ºC). Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 36ºF (2ºC) de máxima y 36ºF (2ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 25% durante el día y del 1% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 13% en el transcurso del día y del 13% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 8.08 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:41 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:39 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 39 y los 48 grados Fahrenheit (4 y 9ºC).

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y notables lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.