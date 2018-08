Becky G reacciona a las críticas que ha recibido por sus canciones

La cantante asegura que no puede con el machismo

Becky G es consciente de que ha sido blanco de críticas por abordar temas de índole sexual en la lírica de sus canciones. Pero fuera de sentirse intimidada por eso, lamenta que esta reacción prevalezca en una era en la que, a su entender, el machismo todavía trata de imponerse.

En entrevista con Primera Hora, la artista estadounidense de padres mexicanos confesó que aún no asimila por qué el tema ‘Mayores’ generó tanta controversia, en específico la parte del coro que dice: “a mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca”.

“Todavía lo estoy procesando porque estoy hablando de los besos. Lo que están pensando los demás no es culpa mía”, expresó vía telefónica desde Los Ángeles, California.

De paso la artista, quien con sus éxitos recientes está adentrada en el género urbano, aprovechó para comparar. “Enrique Iglesias puede cantar una canción que dice ‘solo en tu boca yo quiero acabar’ (Duele el corazón), Ozuna puede cantar ‘te quiero comer, tus labios besar’ (Escápate conmigo), y no dicen nada de ellos. Los tocan por todos lados en la radio. Pero cuando viene la mujer, es puro machismo y no puedo con eso”, criticó Rebbeca Marie Gómez, su nombre verdadero.

La artista, quien formará parte del espectáculo Noche de Estrellas de Fidelity este próximo viernes en el Coliseo de Puerto Rico, no es ajena a la realidad de ser señalada por el sensual tema ‘Sin pijama’. “Todo fue como que, ‘eres una niña muy joven y tienes una responsabilidad’. Al final del día, ya soy mujer. La única diferencia es que conocimos a Shakira cuando ya era mujer, conocimos a Jennifer López cuando ya era mujer. El público me conoció súper joven, cuando era una niña, cantando canciones más pop”, dijo la artista de 21 años.

“Siento que es la cultura latina la que nos dice a las mujeres desde jóvenes que necesitamos ser buena madre, buena esposa, saber cómo limpiar los trastes, planchar la ropa, saber cómo cocinar. Los hombres nos dicen a las mujeres que solamente podemos hacer eso, pero los hombres pueden hacer lo que quieran desde el principio de la vida, y eso me molesta un poco, porque ¿ellos quiénes son para decirme a mí cómo expresarme como artista?”.

A pesar de su decepción, reflexionó que tampoco le da mayor pensamiento del que merece. “No me importa porque al final del día me gusta sentirme feliz con mi música. Mi responsabilidad es con mi familia y conmigo como artista”. En este sentido, reprobó comentarios de los que ha sido objeto, como “porque ‘ay, pero mi hija es súper fan tuya’. Pues mira, yo no soy mamá de tu hija, ¿Por qué me das esa responsabilidad?”.

Se anota otro logro

Por otro lado, la también actriz, quien hizo el papel de “Trini” en Power Rangers (2017), celebra formar parte del filme de ciencia ficción ‘A.X.L.’, que estrena mañana en Puerto Rico.

“Mi personaje es un poco más diferente”, comparó. “En Power Rangers ‘Trini’ todavía se está conociendo a ella misma, no sabía qué quería en la vida. Pero ‘Sara’ es más segura. Sabe quién es, a dónde quiere ir en la vida, y la única pregunta es cómo vamos a llegar. Es una aventura”.

Bien enamorada

Desde 2016 el corazón de la intérprete pertenece al futbolista Sebastián Lletget, quien le lleva 4 años. “Cuando nos conocimos lo que me encantó es que es super humilde y muy trabajador, muy dedicado a su carrera”, destacó sobre el estadounidense de padres argentinos. “Como yo, empezó trabajando súper joven y sabe el valor del sacrificio que viene con este tipo de trabajo”.

Por lo pronto, cuenta las horas para deleitar al público puertorriqueño que se dé cita el viernes en el Choliseo. “Estoy superemocionada. Creo que va a ser una experiencia increíble que nunca voy a olvidar porque va a ser mi primera vez en Puerto Rico”.