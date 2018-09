Messi sentencia que al Barcelona “ya le toca ganar la ‘Champions'”

Y ahora que no está Cristiano Ronaldo en el Real Madrid...

BARCELONA, España – El argentino Lionel Messi, capitán del Barcelona, cree que “ya toca ganar la ‘Champions‘” después de “tres años seguidos quedando fuera en cuartos”, siendo la última (ante el Roma) “la peor de todas por el resultado a favor” que tenía el equipo azulgrana.

“Tenemos que apuntar a eso como club, como equipo y como vestuario, porque tenemos un plantel espectacular y porque lo podemos hacer. Tenemos un plantel como para poder competir y luchar por esa competición”, dijo Messi en unas declaraciones al programa ‘Tot Costa’ de Catalunya Ràdio.

Messi aseguró que es “un orgullo” ser el capitán del Barça “por todo lo que significa” pero que no por ello “va a cambiar nada” su manera de actuar dentro y fuera del terreno de juego.

Admitió que aunque el fútbol cada vez es más igualado, el Barça tendría que tener alguna ‘Champions’ más en su palmarés. “Se nos han escapado algunas en la época de Guardiola, como la semifinal del Inter, la del Chelsea… entonces éramos claros candidatos, superiores a los rivales y por detalles y pequeñas cosas no se nos dio”, indicó.

El argentino alabó la calidad de los fichajes realizados por el Barcelona en este periodo estival y comentó que le ha sorprendido la calidad del brasileño Arthur Melo.

“Sinceramente no lo conocía mucho y salvando las comparaciones, es muy parecido al estilo de juego de Xavi, de querer siempre la pelota, de jugar cortito, de no perderla. Pero me gustaron todos los fichajes”, matizó.

También habló del joven Riqui Puig, uno de los canteranos que ha sorprendido durante la pretemporada. “Ya lo conocía. Había entrenado alguna vez con nosotros, pero la pretemporada que hizo fue espectacular. Es bueno que el club vuelva a confiar en la cantera y a sacar este tipo de jugadores que se había perdido un poco en los últimos años”, insistió.

Messi admitió que desde que nació su primer hijo, Thiago, ve las cosas de otra manera y ahora después de una derrota puede conciliar el sueño.

“Desde que nació Thiago, intento tomarme las cosas de otra manera después de una derrota, pero así y todo es muy difícil, lo sufro mucho y me cuesta volverme a levantar después de un golpe duro“, desveló.

Messi también habló sobre dos futbolistas: Antoine Griezmann y Cristiano Ronaldo. El primero, porque pudo fichar por el Barça y el segundo, por su marcha del Real Madrid.

“No viví mucho el tema del ‘show’ (de Griezmann) porque estaba en medio del Mundial. Cada uno mira por su bien tanto en lo deportivo como en lo económico. Tenemos que pensar en los que vinieron, no podemos mirar hacia atrás”, añadió.

En cuanto a Cristiano Ronaldo, Messi dijo que el Real Madrid es “uno de los grandes equipos del mundo” que además tiene “una plantilla de sobra“, pero el hecho de que Cristiano no esté en el equipo blanco “hace menos bueno al Madrid y convierte a la Juventus en un claro favorito a ganar la Champions”.

El argentino admitió que se sorprendió por la decisión del portugués: “No lo imaginaba fuera del Madrid y tampoco imaginaba que se fuera a la Juventus”.

A la pregunta de por qué se queda en el Barcelona pese a las tentadoras ofertas que recibe cada temporada, Messi dijo: “Lo tengo todo aquí, desde los 13 años estoy aquí, estoy en el mejor equipo del mundo. La ciudad, si no es la mejor, es una de las mejores del mundo. Mis hijos nacieron acá y no tengo ninguna necesidad de irme a ningún otro lado por ninguna de todas estas razones”.

Después de admitir que con el paso del tiempo se ha vuelto menos egoísta de cara a la portería, Messi comentó que no sabe qué hará cuando se retire.

“No sé qué va a pasar, dónde voy a terminar. Pienso donde estamos, los años que puedo jugar cuando termine mi contrato, qué pasará después y nada más. Cuando llegue el momento de dejar el fútbol, seguramente encontraré algo que me llene“, señaló.

Se ve jugando hasta que acabe su contrato (2021), después ya verá si está o no para seguir. “En ese momento hablaremos con el club de si tengo que seguir o no. No es un problema, nunca lo fue en mi carrera“, dijo.

El ’10’ azulgrana desveló que cuando se retire su idea es continuar viviendo en Barcelona. “Los nenes, sobre todo Thiago, tienen su grupo de amigos, su colegio y pensamos más en eso que en otra cosa. El cambio para ellos puede ser difícil y grande por diferentes cuestiones y aquí estamos fenomenal“, insistió.