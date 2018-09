“Mijos y mijas hay que echarle ganas al nuevo año escolar”

Con varios retos en su mochila, el canciller de Educación Richard Carranza se prepara para el inicio de clases. Padres piden menos segregación y que los tomen en cuenta

Se acabaron las vacaciones. Este miércoles inician oficialmente las clases para más de 1 millón 100 mil estudiantes neoyorquinos, y aunque el canciller del Departamento de Educación de la Ciudad (DOE), Richard Carranza, lleva ya cinco meses en el cargo, para él será su primer año escolar completo. Luego de empaparse de lo bueno y lo malo que ocurre en las 1,700 escuelas de la Gran Manzana, donde la mayoría de alumnos son hispanos y afroamericanos, el nieto de mexicanos afirma que tiene “su mochila” llena de muchos planes y retos.

“Así como Vicente Fernández, así voy a montar este caballo (el sistema escolar) este año. Me encanta estar desde el inicio y para nosotros va a ser un año de muchos cambios buenos”, aseguró Carranza, destacando los pilares sobre los cuales basará su trabajo en los próximos 10 meses.

“Uno es la instrucción, el aprendizaje en los salones de clase, aumentando el desarrollo profesional para los maestros, al igual que lo que tienen los niños en los salones. Otro es mirar bien qué estamos haciendo en las comunicaciones con los padres para ser más transparentes y que se puedan involucrar más. También queremos cambiar la cultura en el DOE para que sirva más a la comunidad”, aseguró el Canciller de Educación, destacando que esos planes estarán motivados por un principio claro que él y la Administración De Blasio tienen entre ceja y ceja.

“Sobre todo la equidad: educación para todos. Queremos seguir estudiando cuáles son las barreras que tienen nuestros niños para tener acceso a programas destacados y remover los obstáculos para que tengan oportunidades en el sistema”, agregó el funcionario, quien dejó claro una vez más que luchará contra la segregación escolar que pulula en el sistema y no le temblará la voz para frenar a quienes no desean centros educativos diversos.

“Como Canciller y como residente de Nueva York cada vez que oiga a gente hablando mal de nuestros niños les voy a reclamar por hablar de esa manera. Ya lo he hecho y voy a seguir haciéndolo”, dijo el máximo jefe de las escuelas, al tiempo que mencionó que ya hay planes concretos para poner fin a la exclusión en planteles.

“Es importante que haya planes de abajo para arriba, es decir de las comunidades hacia nosotros, como ha ocurrido en los distritos 1, 3 y 15, donde han desarrollado procesos comunitarios para integrar estudiantes y remover barreras. Queremos asegurar que los niños latinos o negros sean incluidos en esos distritos, pues algunas de nuestras escuelas públicas a veces actúan como si fueran privadas poniendo muchos obstáculos”.

Lo que esperan los padres

Precisamente esa es una de las quejas de padres de familia como Mercedes Gómez, quien tiene a sus dos hijos estudiando en Corona, Queens y afirma que escuelas especializadas de Manhattan niegan oportunidades a sus niños.

“Sí veo que hace falta que faciliten más el acceso de nuestra gente a esas escuelas de mayor calidad, pues a veces uno siente que por ser pobre o inmigrante lo hacen a un lado y me gustaría que la Ciudad se comprometa más en ese tema”, dijo la madre colombiana.

Y sin pretender ocultar la problemática, el Canciller de Educación aseguró que aunque llegar a tener un sistema inclusivo tomará mucho tiempo, no descansará hasta que así sea.

“Hay que reconocer que el sistema que tenemos actualmente es el resultado de décadas, pero tenemos un comité a nivel del distrito que está trabajando en planes de diversidad e integración y en diciembre nos dará recomendaciones para llegar a la meta de escuelas incluyentes”, dijo Carranza. “Mi objetivo es estar aquí para cuando llegue el día en que ya no se diga que tenemos las escuelas más segregadas sino las más integradas y ese trabajo no se puede terminar en un año, pero espero que cuando miremos en unos meses cómo nos fue este año, podamos decir que estamos mejor en todas las categorías que nos hemos propuesto”.

Y a la pregunta sobre cuál mensaje directo le enviaría a los estudiantes, el Canciller se salió del protocolo y habló en tono de papá: “A los alumnos les digo: ‘mijos y mijas’, hay que echarle ganas al nuevo año escolar. Hay que saber que no solamente pueden hacerlo, tienen que hacerlo y las escuelas estamos aquí para apoyarlos. Duerman bien, aliméntense bien y sepan que hay que ir a la escuela con ganas”.

Pero el exmaestro no terminó allí, y aprovechó para enviar un mensaje también a los padre, indicando que ellos tienen que saber “que tienen un papel importante en la educación, primero informándose y por eso queremos ser buenos compañeros en la manera de proveerles esa información para que ellos estén bien armados y puedan apoyar a sus hijos”. Carranza agregó: “Sepan que su voz tiene valor y deben averiguar bien quién es el director de la escuela de sus hijos, quiénes son los consejeros, los maestros, que es lo que mis hijos deben hacer y que si ven algo o escuchan algo que no está bien, lo reporten”.

Mejores comunicaciones con las escuelas

Esa es precisamente otra de las quejas de algunos padres como Sandra Molina, quien pide que en el nuevo año escolar se eduque más a los papás y madres sobre los recursos disponibles.

“A veces uno siente que fallan mucho las comunicaciones con la escuela y quisiera no solo que haya más traductores o personal que hable español sino que uno pueda saber cómo dar sugerencias y poner nuestras quejas”, dijo la ecuatoriana. “Espero que nos escuchen más y también que las escuelas buenas sean para todos y no solo para los chinos”.

Entre tanto, Jessenia Fuentes, quien apenas la semana pasada compró los útiles escolares de su hija, quien estará en sexto grado, pidió además que haya más ayuda con los materiales.

“Las cosas están más caras ahora y las escuelas deberían ayudarnos no solo con la educación sino también con la compra de los bultos, los cuadernos, los libros y la ropa”, dijo la madre costarricense. “Si pueden también mejorar programas para padres”.

Apoyo a los inmigrantes

Sobre las políticas e iniciativas de la Administración Trump que impactan a la comunidad escolar inmigrante, el jefe del DOE mantiene la postura que hasta hoy ha mostrado la Ciudad.

“He sido muy claro y voy a seguir siéndolo, porque no me van a crecer pelitos en la lengua. Uno: el hecho de pensar en armar a maestros es la idea más ridícula que he oído en mi carrera, no vamos a permitirlo. Dos: en lo que tiene que ver con familias inmigrantes, hemos empujado fuertemente contra el Gobierno federal y contra las políticas de acusar a nuestra comunidad y hacerlos sentir incómodos. Reitero que cada estudiante en esta ciudad tiene el derecho a estar en nuestras escuelas públicas sin importar sus documentos de inmigración”, manifestó Carranza, agregando que los planteles de la Gran Manzana son “refugios” de seguridad. “Los padres no deben temer que venga una redada de ICE, eso no lo vamos a permitir”.

Y jugando un poco con el título de la famosa canción “Si nos dejan”, de José Alfredo Jiménez, Carranza sacó a flote sus dotes como cantante ranchero y coreó: “Si nos dejan, nos vamos a armar un distrito en el que todos sean incluidos. Si nos dejan, vamos a crear un sistema donde nuestra gente no sea afrentada”.

Las escuelas de NYC: