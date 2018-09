A pesar de liderar las encuestas contra Nixon, campaña de Cuomo gasta cada vez más

La retadora ha gastado $450 mil dólares, una minucia frente a $15 millones del gobernador

A pesar de liderar las encuestas y asegurarse el apoyo de la cúpula del partido demócrata y hasta del diario The New York Times, el más importante del país, el gobernador Andrew Cuomo no se siente seguro.

Luego de tener que aceptar debatir por primera vez en 12 años, su campaña para la reelección ha gastado cada vez más, hasta $8.5 millones de dólares las últimas tres semanas, detalló NY1 Noticias.

Ello en la cuenta regresiva para las primarias del 13 de septiembre, cuando Cynthia Nixon espera quitarle la nominación demócrata que se aseguró en la convención de mayo.

En comparación, la campaña de Nixon ha contado con mucho menos recursos, pero en las últimas tres semanas ella ha recaudado $475 mil dólares, más del doble de los $183 mil de Cuomo.

Hasta ahora el comando de Nixon ha gastado más de $450 mil dólares y aún dispone de unos $467 mil. Es una cantidad minúscula frente a los $31 millones de Cuomo, de los cuales aún le quedan $16 millones para hacer campaña.

“La experiencia no significa mucho si no eres bueno gobernando”, ha alegado la actriz para compensar su debut en la política. La estrategia del gobernador incluye unos comerciales de TV en los que una muy joven Nixon alababa la gestión de Cuomo.

Cuomo es gobernador desde 2011, y ahora aspira a un tercer período, como su padre Mario Cuomo (1983-1994).

El 13 de septiembre saldrá el candidato demócrata a la gobernación de Nueva York, quien enfrentará el 6 de noviembre al republicano Marc Molinaro, nominado en mayo de manera unánime.