Maradona no se olvida de López Obrador y le envía un mensaje en Instagram

Feliz por esta nueva oportunidad de trabajo. Feliz de volver a la tierra que me vio campeón del mundo, y de la que guardo muy buenos recuerdos. Feliz por todos los comentarios, con buenos augurios. Quiero decirles que encaro esta nueva etapa con humildad, y con las mismas ganas de siempre. Le mando un gran saludo al pueblo mexicano, y a su nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien sin dudas trabajará para darle felicidad a su gente. Latinoamérica debe estar unida, y en paz, contra el Imperialismo, que todos los días despliega sus armas para quedarse con todo, a costa del hambre de la gente. (Foto: México 1986)